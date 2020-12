“Los jóvenes no tenemos la posibilidad de afrontar la vida como adultos”

–¿Al final se creyó que había ganado el “Hiperión”?

–Sí, sí. El problema es que en los originales que había enviado al premio se me había olvidado poner mis datos de contacto. Encontraron mi correo en internet. Hablé con Munárriz y sí, había ganado el “Hiperión”. Éramos de los pocos que teníamos harina en casa, algo muy preciado en aquellos días de confinamiento, así que improvisamos algo y lo celebramos en familia.

–¿Quiénes son los “Hijos de la bonanza”?

–La generación nacida bajo el paradigma falso de que íbamos a vivir mejor que nuestros padres.

–Un libro generacional.

–Generacional y político. Puede apelar a más públicos pero es la experiencia generacional de aquellos que nacieron antes de la crisis de 2008 y que se supone que teníamos el futuro asegurado. Nos decían: “Si estudias y te esfuerzas tienes derecho a una vida buena”. Todo era un pacto falso, a nadie se le ocurre ahora pensar en el acceso al mercado laboral, está claro que nada ha ido a mejor. Ese es otro paradigma falso, la creencia en un sentido progresivo de que la historia siempre va a ir a mejor, a puertos más resguardados y que vamos a ser más democráticos. Lo hemos visto con Donald Trump, en estos cuatro años no se puede decir precisamente que Estados Unidos haya ido hacia adelante.

–¿Entiende la poesía como una forma de hacer política?

–Veo la poesía como un diálogo con el pasado y un ejercicio de lectura, de construir nuevos estratos. También creo que es un diálogo con el lector, soy de las que piensan que el poema se completa al ser leído. Un poema debe despertar algo más que la literalidad de las palabras, debe hacer “click” y que el lector se sienta apenado.

–Más claves.

–La incertidumbre. Es algo que marca mucho a los “hijos de la bonanza”, saber que no hay un futuro más allá del mes que viene. Una incertidumbre que se genera por la precariedad laboral y la inestabilidad habitacional, con unos alquileres prohibitivos. Con todo esto es imposible formular un proyecto de vida.

–Habla de una generación a la que se acusa de cortoplacismo.

–Es que no hay otra opción. A los “millennials” y a los “centennials” se nos acusa de muchas cosas. Por ejemplo, que no pensamos en ahorrar. ¿Peor qué voy a ahorrar si no tengo un salario digno? Los datos del paro juvenil son tremendos y no tememos posibilidad de afrontar la vida como adultos. Se dice que los 30 son los nuevos 20, los 40 los nuevos 30 y así sucesivamente. Suena bonito pero en realidad todo es el reflejo de un retraso forzoso de acceso a la vida adulta.

–¿Cómo lleva todo este discurso a la poesía?

–Con mucho cuidado. Me costó mucho escribir este libro. Estudié Derecho y Ciencias Políticas y tuve que lidiar con la poeta y con la politóloga. No podía permitirme mancillar la poesía y utilizar el libro como un panfleto. Yo no quiero cambiar conciencias, para eso me dedicaría a debatir en las tertulias. La poesía tiene que ser un diálogo que abra caminos, con expresión cuidada y que se base en la honestidad de verdades colectivas. Me parecen muy bien las consignas, son útiles, pero no son todo lo honestas que la poesía exige; cuando no son mentiras, claro. Las consignas son generalizaciones llamativas pero niegan el valor de la palabra. Me costó mucho, no me podía permitir concesiones ideológicas porque algo sonara bien.

–No quiere cambiar conciencias, ¿qué busca su libro?

–“Hijos de la Bonanza” abre más preguntas de las que contesta. No es una poesía de la esfera pública sino del impacto de esa esfera en lo íntimo, lo personal, que también es político. Eso se manifiesta en todos los poemas del libro, incluso en los amorosos. Cualquier poema puede ser político, es muy importante que la poesía hable de cosas colectivas, que sean reconocibles. Cualquier relato público se tiene que construir desde las verdades colectivas, pero esa verdad colectiva no tiene que ser hegemónica ni mayoritaria, la verdad del poeta hombre, blanco, heterosexual.

–Habla de una generación que nació con internet y las redes sociales, en las que prolifera mucho la poesía.

–Hay dos formas de utilizar las redes sociales, la que me interesa es precisamente la de crear redes, descubrir a otros poetas y entablar contactos. Más allá de esa función de comunidad, que es muy necesaria porque la poesía se escribe en comunidad, hay otros que utilizan las redes como espacio publicitario, es legítimo pero a mí no me interesa esa poesía de cuatro frases que suenan bien pero que no requiere que el lector complete el poema.