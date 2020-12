La periodista y escritora María Teresa Álvarez, (Candás, 1945), firmará esta tarde, a las 18.30 horas, en la librería San Pablo de Oviedo (calle Magdalena, 15), ejemplares de su novela “Juana de Castilla”, que a poco más de un mes de su salida a la venta va ya por su tercera edición. “Juana de Castilla”, presentada en noviembre en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, cuenta el día a día de la hija de los Reyes Católicos y su encierro de 46 años en Tordesillas.

En esta nueva novela histórica de María Teresa Álvarez, publicada por La Esfera de los Libros, se retrata a la aspirante al trono de Castilla como una mujer culta y sensible. En el libro, la escritora defiende la cordura de su protagonista, pese al apodo de “la loca” con el que ha pasado a la historia. “Adoptó comportamientos que la sociedad de la época no entendía. Todas las reinas aceptaban la infidelidad de sus maridos y ella no. Protesta por situaciones que no le gustan, de modo inusual y eso llama mucho la atención”, sostiene sobre ella.