La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró ayer que deberán aplicarse más restricciones en el caso de que las cifras de contagios y muertes por covid-19 no bajen. “Hay demasiado contacto” entre las personas, dijo, citando como ejemplo los puestos de venta de comida instalados en los tradicionales mercados de Navidad. “Lo siento de verdad, pero si esto significa pagar un precio diario de 590 muertos, desde mi punto de vista, no es algo aceptable”, declaró visiblemente emocionada durante una intervención ante el Pleno del Bundestag (Cámara baja) para defender los presupuestos del año que viene, que prevén un endeudamiento nuevo de 180.000 millones de euros para combatir la crisis desatada por el coronavirus. Merkel reconoció que las vacunas que se puedan poner en los tres primeros meses de 2021 no serán suficientes para suponer un “cambio significativo” a nivel epidemiológico en el país. No obstante, subrayó que si se puede empezar a vacunar a los grupos vulnerables y al personal sanitario a partir de primeros de año “se habrá ganado mucho”. Habló luego de una mezcla de sentimientos, por todo lo logrado en apenas 10 meses de pandemia –por ejemplo en el ámbito científico–, pero advirtiendo de las grandes dificultades que quedan aún por delante para superar del todo la pandemia.