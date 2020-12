María Patiño ha compartido con todos sus seguidores de Instagram una especial fotografía de su padre, al que asegura echa mucho de menos, pero sigue notando su presencia con ella porque él le doy fuerzas y valores suficientes para enfrentarse a la vida. La presentadora de televisión ha compartido junto con la imagen un texto que le sale del alma y que nos ha dejado muy emocionados.

Este enero hará 4 años del triste fallecimiento del padre de María Patiño, Antonio Patiño, y lo cierto es que son muchas las ocasiones en las que la colaboradora se ha acordado de sus padres, a los que ya por desgracia no tiene consigo, pero de los que ha aprendido todo en la vida.

Esta ha sido la dedicatoria que ha escrito María Patiño en su perfil de Instagram dirigida a su padre: "No hay un sólo día en el que no piense en ti. Te debo la vida y las armas que me diste. Disciplina, coherencia, honradez, ... gracias Papá. Te echo mucho de menos pero no noto tu ausencia, tu manera de ser me ayuda a estar".

Y es que como bien decíamos al principio, se trata de un texto súper emotivo en el que María ha dejado un trozito de su alma para que todos los seguidores vean el cariño tan inmenso que le tiene a su padre.