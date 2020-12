La asturiana que pone la voz a los dos videojuegos del año

Ana Viñuela reconoce que, cuando trabajaba en esos doblajes, no era consciente de estar poniendo voz a personajes de los dos grandes estrenos del año. “No soy muy de jugar a videojuegos. Cuando trabajo en alguno, se lo regalo a mis sobrinos, que me buscan entre los personajes”, señala la actriz, que antes de participar en estos dos hitos de la industria ya había trabajado en los doblajes de otros juegos de éxito como “Borderlands 2” o “Hearthstone”, y también en “Fuser”, una especie de “Guitar Hero” para DJ’s.

Aunque solo lleva cinco años en la industria del doblaje, “una profesión en la que progresas muy despacio, de forma muy paulatina, y en la que hay gente muy muy buena”, la gijonesa ya tiene en su currículo varios hitos. Como una breve participación en “El ascenso de Skywalker”, la película que cerró la saga “Star Wars” (“casi me da vergüenza hablar de ello, eran tres frases”, asegura), o el doblaje de estos dos referentes de la industria del videojuego.

Para “The Last of Us 2”, Viñuela interpretó un rol secundario de un niño e hizo algunas frases de recurso. Pero en “Cyberpunk 2077” su labor fue mayor: “Hago varios personajes. El más importante, Jasmine Dixon, pero también polis, civiles, individuos de las bandas de los Chatarreros y los Garras de Tygre”, explica. Esta diversidad la obligó a trabajar diferentes acentos en función del personajes: “Tuve que hablar en español de España, pero también con acento latino, alemán e incluso japonés para lo que contaba con una asesora para hacerlo adecuadamente”, relata.

Detalles como éste desvelan lo que supone trabajar para un videojuego “triple A”, auténticas superproducciones del sector, como lo es este “Cyberpunk 2077” desarrollado por la empresa polaca CD Projekt RED. “El estudio en el que se grabó el doblaje, Perfect Sound, cuida muchísimo todos los detalles. Y técnicamente teníamos una herramienta que yo creo que mejora muchísimo la calidad, porque el micro iba insertado en los auriculares. Esto te permite una libertad de movimiento brutal, aunque siempre dentro de un margen, sin que se pierda calidad, algo muy beneficioso cuando estás grabando algo que te pide moverte”, explica Ana Viñuela.

El lanzamiento de “Cyberpunk 2077” estaba inicialmente previsto para el pasado mes de abril, pero los problemas para desarrollar un producto de tamaña complejidad, que requería dotar de vida autónoma a toda una megalópolis futurista, provocó hasta dos retrasos, que demoraron su lanzamiento hasta este pasado jueves. Pese a estar implicada en el doblaje, que se completó hace más de un año, Ana Viñuela no pudo ver el resultado final hasta el lanzamiento mismo del juego: “En esta industria se trabaja con muchísima confidencialidad. Al grabar un videojuego no ves la imagen ni sabes nada de su argumento, solo tienes tus frases y ver una onda de sonido, a la que te ajustas. Pero así y todo es muy gratificante, casi diría que es de lo que más me gusta, porque es divertidísimo. Utilizan un lenguaje muy coloquial, y en algunos videojuegos, como éste, se dicen muchísimos tacos, incluso algunos que ni se dicen en la realidad. Te permitía soltarte del todo, es casi como hacer yoga: salía de las sesiones de doblaje relajadísima”, relata Viñuela, entre risas.