“En diez años en la UCI he visto ingresados por comer pistachos, pero nunca por una vacuna”

–Estoy todo lo bien que se puede por lo sanitario, social y económico, que complica el día a día y hace que tengamos siempre el mismo tema en la cabeza y que, si no lo tienes, te sientas culpable. En la UCI llevamos a casi todos los pacientes que ingresaron graves, la carga más fuerte, aunque afectó a todos los estamentos sanitarios.

¿Cómo lo vivió?

–Vivimos un dualismo: cuando te sientes mal porque ves a otra persona que sufre piensas que tienes que acostumbrarte, pero cuando no te sientes mal porque te acostumbras a todo, te culpas por no sentir nada. He estado peor fuera, porque dentro estás ocupado en atender y cuidar.

–¿Y el ambiente de trabajo?

–La carga de trabajo refuerza al equipo y une, pero está siendo muy largo y agota. A veces parece que los gremios amplios siempre estamos reclamando nuestros derechos, pero a la hora de la verdad hay mucha unión y respuesta.

–¿Tuvo inconvenientes en su vida particular?

–Estoy casado desde hace dos años, tras ocho de noviazgo. No tenemos hijos. Lo llevamos bien. En la comunidad algunas personas nos preguntaban qué tal y me animaron desde el Whatsapp.

¿Ve a sus padres?

–He sido de los prudentes a los que dicen: “Pero hombre, que hay que vivir”. En verano, cuando los 25 días en cero casos, salí a comer, pero con mis padres, que son jóvenes –en la mitad de los sesenta– y tienen buena salud, siempre llevo mascarilla. En la UCI ves gente de su edad y sé que lo que cuentan de que los contagió un hijo no es para meter miedo, sucede. No critico al que no toma las precauciones al cien por cien.

El fútbol estuvo suspendido, pero ¿paró?

–Por wasap mantuvimos la conexión del equipo y les mandaba entrenamientos. Como equipo de categoría nacional ahora podíamos entrenar, así que llegó a ser la familia: nos unió más y fue nuestra manera de evadirnos de la situación, al menos para mí.

Adrián González es hijo de un empleado de Bankinter y de una auxiliar administrativa en el centro de salud de la calle de la Lila. Creció en Ciudad Naranco.

¿Cómo llegó al fútbol?

–Mi hermano, que es tres años mayor, y mi padre jugaban. Cuando tenía 5 años y vivíamos en La Coruña recuerdo haber ido a ver a mi padre jugar en una peña. A los 7 me hizo socio del Real Oviedo. Mi primer partido en el Tartiere fue Oviedo-Génova y quedé enganchado.

–¿Qué jugador fue?

–Ni el mejor ni el peor, pero nunca faltaba a un entrenamiento y cumplía. Jugué en el colegio, en el Astur y en el Covadonga, y sentirte partícipe de las victorias y de las derrotas de un grupo reconforta. Esos valores me gustan.

¿Por qué se hizo enfermero?

–Tengo parientes lejanos en la sanidad y en el fútbol me interesaban el médico del equipo, el fisio, el ATS, como se llama al enfermero en el deporte aunque la denominación no se usa desde 1977. A los 17 años no distinguía las profesiones sanitarias. No me llegaban las notas para el corte del “numerus clausus” de Medicina en Oviedo y, aunque mis padres me ofrecieron que hiciera la carrera en otra parte, preferí probar Enfermería.

–¿Y qué tal?

–Acerté. En el segundo mes empezamos las prácticas y me volqué. El primer día que entras a un hospital marca mucho. Maduras rápido y tiene valores como de los setenta y ochenta, que ya no se llevan.

–¿Chicos y chicas en clase?

–Éramos 80 mujeres y 10 hombres. Siempre he tenido la mente abierta para eso. Con 4 años le pedí a mi madre un poni y mi hermano me decía que eso era de niñas. En el trabajo muchas veces hablo en femenino y digo “nosotras” porque en mi turno no hay otro hombre. Somos dieciséis enfermeras y yo y cuando miro solo veo mujeres. Cada vez hay más hombres en la profesión.

–¿Por qué pasó a entrenar?

–Empecé a trabajar de enfermero con 21 años y con los turnos se me hacía difícil jugar. Entrenar a los chavales del Loyola, mi colegio, fue una manera de seguir vinculado y me fue enganchando. Ahora estoy atrapado como un toxicómano del balón.

–Trabaja desde muy joven.

–Eso te hace madurar. Mis amigos hacían planes para ir de vacaciones a Salou, a Portonovo o a Benidorm y yo pensaba en juntar cuatro días para ir a verlos.

¿Hizo los cursos de entrenador pronto?

–Sí, mi padre me dijo que si lo iba a hacer en serio debía tener una base. Se aprende mucho. Nunca soñé que llegaría por dos veces a Tercera División, primero en el Madalena de Morcín y ahora en el Titánico de Laviana, porque nunca fui un jugador brillante.

–¿No será por eso?

–Es verdad que al no ser una estrella valoras otras cosas del juego y sabes sacarte otras virtudes que valen para entrenar.

–¿Hasta subir dos equipos?

–La suerte, el momento adecuado, es importante. Y me vuelco: dedico muchas horas a pensar, a conocer los fichajes, a confeccionar la plantilla, cosas que van más allá de lo que pasa en el campo. Volcarse en algo amplía tus posibilidades, es mi única bala.

–¿Qué espera del fútbol?

–Entrenar empezó como un hobby y ahora digo que la enfermería es el hobby. Voy tan contento a trabajar que mi mujer se extraña, pero mi objetivo es el fútbol. No dejaría la enfermería salvo que me llegase una oferta que me lo permitiera, pero me gustaría probar cómo es el fútbol cuando puedes dedicarte solo a él. Ahora mismo, no tener otra pasión que la del trabajo te puede jugar malas pasadas. Pensar mucho casi nunca es bueno. Los humanos siempre tienden a preocuparse por algo y hacerlo por perder o ganar en el fútbol es mejor que otras cosas.

–Será pionero en vacunarse.

–Y encantado. Soy y seré pro vacunas porque salvan más vidas de las que somos conscientes. Tienen efectos adversos, pero los niños no mueren de difteria, sarampión, tétanos...

–La vacuna llega con prisa.

–Y con mucho dinero, investigación y esfuerzo. En diez años en la UCI he visto gente ingresada por una reacción a un paracetamol o a unos pistachos, pero a nadie por una vacuna. Hay que fiarse. La Agencia Europea del Medicamento no aprobará nada incorrecto. Veo familias destrozadas que “habrían corrido” el riesgo de vacunarse. Confío porque la ciencia nos ha dado más que las teorías conspiranoicas.