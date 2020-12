Gloria Muñoz (Madrid, 1948) encarna uno de los papeles protagonistas de “Ira”, una representación dirigida por el inglés Dan Jemmett con la que se recupera la actividad teatral en el teatro Palacio Valdés de Avilés los próximos días 17 y 18. Será estreno absoluto para todo el país. La actriz conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿Cómo se monta una obra de teatro en plena pandemia?

–Con muchas dificultades. Cuando estábamos todos encerrados fue imposible hacer ensayos. Teníamos que haber estrenado en Avilés el 17 de abril. Llegué a proponer hasta ensayos clandestinos porque creíamos que eran dos semanas de confinamiento, pero no pudo ser. Estudiamos cada uno por nuestra cuenta, llevábamos cuatro ensayos hechos cuando llegó la pandemia. Cuando se abrió el estado de alarma, el director vino a España y estuvimos en julio ensayando y la obra ya estaba lista. Julián Ortega y yo ensayábamos un día a la semana y estas dos últimas semanas nos vimos tres veces cada una para tenerlo todo más fresco. Nos quedan cuatro o cinco ensayos más. Hicimos un pase con algún amigo y vimos que la obra funcionaba muy bien. Los ensayos son difíciles, hay que guardar distancias... con el menor número de personas posible. Son ensayos raros con muchas medidas de precaución y nos han hecho PCR cada equis tiempo.

–Tras varias anulaciones sufridas en el teatro Palacio Valdés, ¿Cómo recibió la noticia de que al fin podría venir a actuar a Avilés?

–Como el champán de una botella cuando le han quitado los hierros que encierran el corcho y está a punto de saltar. Tengo una felicidad enorme, me dio un subidón... estamos deseando a estrenar. El Palacio Valdés siempre ha dado buen fario. El día 17 ya se puede poner estrenar y estoy muy emocionada. Y además porque coincide con el centenario del Palacio Valdés, donde me gusta estrenar. Es un teatro precioso con un equipo de trabajadores amante de lo que hace y ante un público que entiende.

–Estrena “Ira”, una pieza que habla de la desesperación humana. ¿Cómo puede ser que esa desesperación dé un giro hacia el humor negro?

–Represento a una mujer que está viuda, que vive sola. Ocurre un percance tremendo y esa tarde llama a su hijo y no sabe qué hacer en esa situación. La obra tiene muchos giros, es una tragicomedia social invadida por un thriller y se convierte en humor negro. Me gusta mucho de la pieza que cada dos páginas hay un giro. Hasta se proponen soluciones para los desahucios. Habla de la soledad de la gente mayor, de las relaciones familiares entre padres e hijos, del malvivir en los barrios más humildes, del abandono de los ancianos por parte de las instituciones y de los jóvenes. Hay incluso algún tinte místico lleno de ironía. Y el texto de Julián se ha juntado con el humor inglés desatado de Dan. Es divertida.

–¿La risa sirve para afrontar los problemas graves?

–Más que la risa, el humor. Es el mejor método que existe ante un problema. Reirnos de nosotros mismos hace que puedas tomar distancia del problema. Y de que se limpie la cabeza para poder afrontarlo. El maldito virus no aparece en la obra pero fíjese la cantidad de malestar que ha creado esta pandemia, no solo por las muertes. Hay un malestar general en el ambiente, hay una depresión social y el hecho de ir a ver una obra de teatro de humor como “Ira” te saca de esa depresión.

–La obra saca a la luz problemas sociales muy vinculados con los efectos de la actual crisis.

–Tiene que ver con la crisis económica desde 2008. Es que se nos han juntado dos crisis económicas, no se habla de los ERTE porque cuando Julián escribió no se sabía nada de la pandemia, pero sí hablamos del paro que sigue y va a más, de la gente que no puede pagar sus recibos...

–¿Creo que el mundo de la cultura se repondrá del varapalo sufrido este año, en el que se ha suspendido casi todo?

–Se salvará seguro porque eso se percibe. Los teatros no se pueden llenar y el público que acude aplaude con un entusiasmo diferente, la gente está deseando ir al teatro y los actores estamos felices de volver. Estamos muy débiles y la cultura necesita vitaminas. Estamos locos por estrenar en Avilés.