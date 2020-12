Laura Sánchez, espectacular con un pantalón blanco y una colorida y étnica casaca en tonos fuxia, y acompañada por su inseparable David Ascanio, ha sido una de las modelos que no se ha querido perder el 75 aniversario de la revista Elle. Tan simpática y cercana como en cada una de sus apariciones, la andaluza nos ha contado cómo pasarán la Navidad y ha confesado si Raquel Meroño le parece la justa ganadora de Masterchef Celebrity, talent en el que ella también participó.

- Laura qué tal.

- "Feliz. 75 años, una revista de cabecera, mi primera foto fue hace 22 años con ellos. Ellos han sido valientes al hacer este tipo de eventos".

- Qué te ha aportado la moda personalmente.

- "Me ha descubierto que me gusta más viajar de lo que pensaba. Viajar, conocer, en casa no pasa nada. Pasan algunas cosas, pero no pasa todo".

- Como ha sido el confinamiento en tu caso.

- "La mitad Naia ha estado con nosotros, la mitad no, lo hemos pasado en Madrid. De salud todos bien, todos los cercanos bien, no ha sido un drama, la incertidumbre como todo el mundo, ver la noticia y no saber qué va a pasar, pero no lo hemos llevado mal, no hemos discutido, me llevo también muy bien conmigo misma que es lo importante".

- Te ha cambiado.

- "Yo venía opositando ya en vida antes, me ha cogido un poquito con primero de carrera hecho en ese sentido. Mi vida antes estaba aparentemente más tranquila de lo que parece, sobre todo emocionalmente. Eso es lo que siempre le he dicho a todos, hay que parar y valorar lo que realmente importa".

- Laura como vais a pasar estas navidades.

- "Pues mira, nos quedamos aquí. Nos quedamos Nochebuena en Madrid los dos solitos, maravillosamente, cocinaré muchísimo y muy rico para dos".

- Tu familia no viene.

- "Nochevieja lo pasamos con la niña y a lo mejor algún día vamos a visitar a mi familia que es más cercana que Tenerife y cuando se pueda ir iremos. Ahora mimos no hay que forzar nada".

- Qué te ha parecido Masterchef.

- "Tenemos a la ganadora por aquí. Una experiencia maravillosa, ojalá lo pudierais vivir todos, yo he llorado muchísimo, mucho más de lo que ha salido".

- La ganadora.

- "La ganadora se lo merece, es una campeona".

- Se decía que podría haber ganado otro.

- "Podría haber ganado yo, yo vi la final por si acaso ganaba. Nunca se sabe en el montaje".

- Merecido lo tiene.

- "Merecidísimo, lo he sufrido codo con codo con ella y merecidísimo".

- Te deseo que termines el año estupendamente, que lo empieces mejor.

- "Salud y dar de comer que es muy bonito dar de comer".