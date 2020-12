“Venir a Oviedo a los 5 años sin hermanas, sin explicación y sin saber español afectó a mi timidez”

–De salud estoy bien. Mentalmente, pesa que anuncien la tercera ola del coronavirus. Las perspectivas de trabajo son desoladoras, pero este año no he parado: expongo ahora en Guillermina Caicoya, expuse en Borrón por el premio de pintura de Luarca, el Bellas Artes de Asturias ha comprado obra mía y gané un concurso y la obra quedará en el Museo de Fuente Álamo.

–Buen 2020.

–Intento ver las cosas día a día. En el arte, no puedes ilusionarte demasiado cuando te va bien ni desanimarte cuando te va mal. Cuando es tu medio de vida hay que hilar muy fino.

–No pudo ir a EE UU.

–Mi padre, Walter, vino en septiembre de 2019. Le encanta España y la comida y la sidra. Mis hermanas, Donna y Pamela, viven en California y en Pensilvania. Mi padre se volvió a casar y tengo dos medio hermanas, Amanda y Lea Anne, una en Nueva York, otra en Nueva Jersey.

–Usted es “la de aquí”.

–En 1977 se divorciaron mis padres y vine con mi madre, Paz. Mis hermanas quedaron con nuestro padre porque había empezado el curso. Pamela quedó en EE UU, pero nos veíamos los dos meses de verano.

A Mónica le gustaba dibujar, su madre pintaba a la acuarela y en la casa de su abuela, en el edificio de los Alsas, había cuadros de su abuelo, originales y copias...

–... En un libro de 3.º de EGB vi “La gallina ciega”, de Goya, superé mi timidez y le dije a la profesora que el libro estaba mal, que el cuadro lo había pintado mi abuelo y estaba en el comedor.

–¿Cuándo empezó a pintar?

–Mi madre vio mi inquietud –porque yo no hablaba ni pedía nada– y a los 13 años fui a una academia en la calle San Francisco con mi primo Iván. A los 16 años cambiamos para José Luis Pantaleón. Fantaseaba con ser pintora porque nadie tomaba en serio que pudiera ser un oficio.

–Pero dos años después hizo Bellas Artes.

–En el momento de decidir qué estudiar. Nadie me empujó: mi madre es práctica y mi padre estaba muy ocupado en su negocio de maquinaria de construcción.

–Hizo el último año de Bachiller en EE UU. ¿Cómo fue dejar Oviedo a los 17 años?

–Fui sin ganas. Era rebelde y muy tímida, la típica a la que le dicen “¿y tú por qué no hablas?” y te da una rabia... Mis amigos de aquí me parecían más auténticos y cultos frente a la gente de allí, sinsustancia e ignorantes de lo que era España. Estados Unidos era muy cerrado. Antes todo era muy marcado: allí la gente, los coches, los edificios y la naturaleza eran muy grandes y aquí pequeños. Ahora la globalización nos ha hecho más parecidos.

–¿Qué aprecia de allí?–

Que cada uno va a la suyo. En Oviedo te miran por la calle. Mi hija Luna tiene 15 años y me comentó que notaba ese escaneo.

–Superó el primer año y...

–A lo largo de los noventa hubo una apertura, se notó la caída del telón de acero y América se europeizó algo. Mis dos hermanas y yo salimos de casa de mi padre porque, con su nueva familia, éramos muchos. Durante año y medio vivimos en Hollinswood, a 10 minutos de Filadelfia, junto con nuestra prima Paula. Me moví a Filadelfia en 1993. Era una ciudad con fama de peligrosa que mejoró y pasó a tener alguna terracita y vida en la calle.

Estudió pintura mientras trabajaba de camarera, en una imprenta... Le fue bien. En 1997 vino a Oviedo para quedarse.

–Con tres maletas y mi portafolio. Trabajé en una tienda y en 1998 mi madre me ayudó a poner una tienda de pósters antiguos de publicidad y de enmarcado, donde expuse obras mías y de otros. Duró hasta 2004. Sacaba para vivir y me animó a seguir pintando que vendía algo, porque en la familia no me animaban.

–¿Y decidió intentarlo?

–Sí. Durante dos años había preparado una exposición que me suspendieron a última hora. La hice luego en el Auditorio. Mi pareja, Ramón Zarauza, al que conocía desde 2000, estaba en la música y me ayudó a promocionarla, tuvo eco y fue bien.

–Habla mucho de la timidez, ¿sabe qué se la produjo?

–Me afectó mucho haber venido aquí a los 5 años, sin una explicación, sin mis hermanas y sin saber ni papa de español. Lo agradezco, pero quizá me retrajo más. Tenía miedo a los niños, al ridículo, al rechazo.

–¿La relaciona con sus cuadros de casas solitarias y sus interiores?

–En los artistas sale lo que hay y tiene sentido. El interior siempre me atrajo: los pasillos, las puertas, las luces que se cruzan, las escaleras. Son lugares en los que me siento protegida y a gusto con mi soledad. Las casas vienen de un viaje a Estados Unidos por el Amish Country, muy de granja y llanura. Mi marido me hizo ver en una foto una casa y me identifiqué. Soy de rock sureño y de películas del Oeste. Ahí estoy con mi otro yo. También hay mucha luz y geometría en esos cuadros.

–¿Relaciona esa geometría con el orden?

–Me interesan la luz y la sombra y van creando nuevas realidades a través de la geometría. Nunca fui muy matemática, pero cierto orden dentro del caos me hace sentir en equilibrio y soy libra.

–¿Qué tal se defendió con su timidez?

–Muy mal muchas veces. Es una lucha, odias ser así, pero te puede. El trabajo te obliga: exponer es desnudarse y una entrevista en la radio da pánico a quedar en blanco, pero te acostumbras.

–¿Cuándo lo controló?

–En 2005 cuando nació Luna. Durante el embarazo cambié el óleo –me ponía mascarilla para protegerme del aguarrás, pero me revolvía– y pasé al acrílico, más limpio, más al agua y mejor para un estudio en una casa pequeña. En ese tiempo, mi marido me buscaba concursos de pintura, me animé a presentarme...

–¿Como creadora es segura?

–Esa es mi plaza. Estoy en el estudio 4 horas los 7 días de la semana. Es una necesidad y una comodidad. Y la cabeza discurre todo el día.

¿Está bien en Asturias?

–Siempre amé Asturias y Oviedo es una ciudad de calidad, sobre todo para criar a una hija. Me gustaría ir al campo, como mi madre, que vive cerca de Verdicio. Ahora las ciudades grandes me dan pereza. Como todo está interconectado mi obra ha estado en Hong Kong, Corea, Barcelona, Madrid, Estados Unidos... El arte es incierto, vivas donde vivas.