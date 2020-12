Ermonela Jaho: “El ‘streaming’ no es lo mismo, necesitamos la energía de un teatro”

–Acaba de llegar a Oviedo, ¿Cómo se siente?

–Qué puedo decir. Estoy feliz, a pesar de las dificultades de estos tiempos, la ópera me da energía. Estoy aquí en el teatro Campoamor y notas que la música es el lenguaje de nuestra alma. Esto no es “streaming”. Estoy muy agradecida al director de la Ópera de Oviedo, Celestino Varela, y a todo el equipo, por esta oportunidad de volver a soñar. Subirme a un escenario siempre es un sueño, y en tiempos como estos, ¡Dios mío, lo que significa!

–Es su segunda vez en Oviedo.

–Sí, estuve el año pasado en un recital con Benjamin Bernheim y la verdad es que me gustaría que me adoptara el público español, porque adoro su entusiasmo. Y de Oviedo tengo un recuerdo muy hermoso.

–También está familiarizada con esta producción, que ya ha cantado.

–Sí, la versión de Anton Rechi, es fantástica, tan verdadera, tan fuerte. Creo que “Madama Butterfly” conecta de forma especial con nuestras almas en estos tiempos difíciles. Cada vez que vuelves a cantar una producción, y aquí además vuelvo a repetir con mi colega Jorge de León, es hermoso, porque descubres cosas nuevas, más profundas, nuevos matices. Para mí es muy familiar.

–Además ha hecho de Cio-Cio-Sam su papel fetiche.

–He cantado hasta ahora más de 174 veces “Madama Butterfly” y la siento tan cercana porque es tan emocional, tan próxima al espíritu humano, con tantos colores, de la paciencia a la esperanza, a perderlo todo... Cada vez que estoy en el escenario cantándola me lleva a otra dimensión. Y cada vez es diferente. Porque la ópera, como los sentimientos humanos, crecen. No canto “Madama Butterfly” ahora como hace 11 años, porque también yo soy diferente. He tenido muchas más lecciones en la vida. Y la ópera, títulos como este, también dan eso al público, una lección de vida.

–¿Cómo ha sido este año en su carrera, qué balance hace?

–Ha sido un shock. Lo ha sido para todos. Porque antes yo no paraba, apenas un mes fuera y de repente... Lo que aprendí es que nunca debes dar nada por hecho. Cuando estás en el escenario te sientes bien, estás fuerte. Pero en una situación como esta eres débil. Y por mucho que intentáramos hacer estas cosas en “streaming”, no es lo mismo. Necesitamos al público, energía humana para darle algo al otro. En octubre, después de ocho meses, volví a Atenas para cantar “Madama Butterfly” y fue como una necesidad. Sin el teatro no estamos completos. Espero que de todo esto aprendamos cuán vulnerables somos y que solo podemos ganar estas batallas si luchamos juntos.