“Viajar a España es una locura”, dice una médico asturiana en Londres

Miriam Murias también ha decidido quedarse en Londres, donde ejerce de profesora. Debería haber volado a Asturias anteayer pero decidió cancelarlo todo. “Podía ir a Asturias, lo que no tenía muy claro es si podría volver a Londres el día 4, cuando tenía el billete de vuelta”, explica. “Además al volver a Londres procedente de España no me daba tiempo a cumplir la cuarentena que se nos exige y empezar a clase, así que decidí quedarme”, explicó desde Londres.

Ezequiela Rodríguez, residente también en el Reino Unido, aunque ahora está en Asturias, apela a la prudencia. “Durante casi dos décadas he vivido bastantes Navidades lejos de mi familia”, apuntó para subrayar que “se pueden celebrar de otra forma y en otro momento”