Pfizer y Moderna están poniendo a prueba sus vacunas contra el coronavirus para comprobar si funcionan contra la nueva cepa que se ha identificado en el Reino Unido y que ya se ha propagado por otros países. “Basándonos en los datos hasta la fecha, esperamos que la inmunidad inducida por la vacuna de Moderna proteja contra las variantes recientemente descritas en el Reino Unido; realizaremos pruebas adicionales en las próximas semanas para confirmar esta expectativa”, comunicó ayer un portavoz de la empresa, a través de la cadena de televisión estadounidense CNN. Pfizer también anunció que actualmente está “generando datos” sobre la eficacia con la que las muestras de sangre de las personas inmunizadas con su vacuna “pueden ser capaces de neutralizar la nueva cepa del Reino Unido”. BioNTech, socio colaborador de Pfizer, anunció, además, que en un período de seis semanas podría producir una modificación de su vacuna para adaptarla a esta mutación del virus.

La oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó ayer a sus miembros para discutir estrategias de testeo, reducción de transmisión y comunicación sobre la cepa de coronavirus aparecida en Reino Unido. “Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta tener mejor información. Las cadenas de abastecimiento de productos esenciales y los viajes esenciales deberían seguir siendo posibles”, señaló en su cuenta de Twitter el director de la OMS-Europa, Hans Kluge, quien no reveló la fecha de la reunión.

Varios países europeos han cerrado sus fronteras a viajeros procedentes de Reino Unido de forma provisional por la cepa, que parece transmitirse “de forma más fácil”, aunque su gravedad todavía no está clara, según Kluge.

Respecto a una vacuna específica contra la nueva cepa del coronavirus, el jefe de BioNTech, Ugur Sahin, matizó que las estimaciones sobre cuando puede estar lista son una “consideración puramente técnica”, y que hay que tener en cuenta cómo calificarán la modificación las autoridades reguladoras. “La cuestión es hasta qué punto las autoridades aceptaran como base los datos de seguridad y eficacia ya presentados para la vacuna actual, a pesar de tratarse de una nueva modificación”, indicó. En cualquier caso, Sahin opina que es “muy probable” que la vacuna que ya se ha producido también funcione contra la nueva variante.

Por otra parte, el director ejecutivo de BioNTech, Sean Marett, confirmó ayer que las primeras entregas de la vacuna en la Unión Europea comenzarán hoy y a finales de este año los países europeos podrían haber recibido hasta 12,5 millones de dosis.

Las dosis de la vacuna permanecen almacenadas en la planta que la farmacéutica Pfizer tiene en Puurs (Bélgica). Es ahí donde las materias primas, que se fabrican en las diversas plantas de producción de BioNTech, se procesan y se llenan los envases que luego se ponen en circulación. Según explicó el director financiero de BioNTech, Sierk Poeting, las dosis deberían estar en cada estado miembro de la UE este sábado, para que las vacunaciones puedan comenzar el domingo.

El presidente del organismo alemán de lucha contra el covid-19, el Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, manifestó ayer que la nueva variante es aparentemente mucho más común en Reino Unido que otras cepas. “Eso podría ser porque es más infecciosa, pero no tiene por qué ser así. Todavía no podemos evaluar claramente la importancia de la variante”, precisó. Wieler añadió que “todos los datos conocidos hasta ahora sugieren que la protección proporcionada por la vacunación no queda restringida si esta variante se extiende más allá”.

Bruselas ha instado a los países de la Unión Europea a identificar “inmediatamente” los nuevos casos de coronavirus en personas que hayan viajado en los últimos 14 días a Reino Unido o hayan estado en contacto estrecho con alguien que haya viajado para tomar medidas adecuadas de seguimiento, por ejemplo con test, cuarentenas o reforzar el rastreo de sus contactos.

La Comisión Europea pide que se restablezcan las conexiones con las islas británicas

La Comisión Europea recomendó ayer que se levanten las prohibiciones de vuelos y trenes al Reino Unido, impuestas para evitar la expansión de la nueva variante de coronavirus descubierta en ese país, “dada la necesidad de garantizar los viajes esenciales y evitar las interrupciones de la cadena de suministro”. La petición de Bruselas llegó después de que el lunes pasado los estados miembros pidieran a la Comisión que coordinara las restricciones de viaje desde la Unión Europea hacia el Reino Unido. Bruselas afirma ser consciente de que es importante tomar “medidas de precaución temporales rápidamente” para contener la propagación de esta nueva cepa por lo que cree que se deben “desaconsejar” todos los desplazamientos considerados no esenciales entre Reino Unido y los países de la UE, según comunicó formalmente la Comisión Europea. Sin embargo, considera también que las prohibiciones “generalizadas” de los vuelos y trenes que conectan Reino Unido con los países de la UE deben ser “retiradas”, a la luz de la necesidad de garantizar que se puedan realizar viajes esenciales y permitir que la cadena de suministro siga funcionando con normalidad. En torno a una veintena de los 27 países de la Unión Europea, entre ellos España, han impuesto en los últimos días restricciones severas al tránsito con Reino Unido, pero lo han hecho de manera individual y sin consultarlo con el resto de socios.