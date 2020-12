Jorge Javier Vázquez se despachó a gusto el otro día en su blog. El presentador venía a decir que de lo mismo que se quejaba Terelu Campos hace años -y no hace tantos- sobre la sombra que siempre le perseguía de María Teresa Campos y el flaco favor que le hacía ésta en algunas ocasiones es lo mismo que está haciendo ahora ella con su hija Alejandra Rubio.

Nosotros le hemos preguntado a la colaboradora de Viva la vida que opina sobre las palabras de Jorge Javier Vázquez y sorprendentemente nos hemos quedado de piedra al oír su respuesta: "No estoy de acuerdo en las formas, pero en sí estoy de acuerdo con él, en lo que dice. Lo he manifestado varias veces eso".

La joven cree que su madre la está sobreprotegiendo demasiado en sus inicios de televisión y esto le corta las alas para que Alejandra pueda ser libre en los platós: "No me gustan mucho las palabras que ha dicho y como te digo no suelo estar de acuerdo con actuaciones suyas y con cosas que han pasado, pero lo que él ha querido decir en su blog, creo que es... estoy de acuerdo con él en que yo tengo que tomar mi camino y tiene razón en muchas cosas".

Tal y como exponíamos al principio del artículo, lo mismo de lo que se quejaba Terelu Campos de María Teresa Campos es lo que está haciendo con su hija. En cuanto a esto, Alejandra Rubio comenta que: "No lo sé, ha sido otra época y no sé cuáles han sido sus sentimientos".