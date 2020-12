Campanadas con olor a pólvora de Cangas

Ayer se hizo la prueba PCR y hoy viaja a Gran Canaria para dirigir desde allí el programa especial de Telecinco para cerrar el año y dar la bienvenida a 2021. “Nunca lo hemos hecho tan lejos y nunca, lógicamente con una pandemia”, reconoce. Lo de irse a Canarias no es que quieran vivir una hora más en este maldito 2020 sino que “mandamos a paseo este año con más ganas y con más fuerza, comiendo 24 uvas para que se vaya de una vez”. Así que habrá campanadas a las 00.00 y una hora después, para la España peninsular y para la insular. Los encargados de hacerlo serán Sandra Barneda y Cristian Gálvez.

Serán unas campanadas marcadas por la ausencia de público, “lo necesitamos pero Sanidad ha dicho que no y cumpliremos todo lo que nos digan”, explica Flórez que recuerda que hace 15 años, “cuando hicimos las campanadas desde Oviedo estábamos cenando y veíamos que no había nada de público en la plaza del Ayuntamiento, unos minutos antes de la hora se llenó de público y dejó de llover, fue algo mágico”. Este año en Canarias lo más probable es que no llueva pero lo que es seguro es que no tendrán público celebrando la llegada del nuevo año en la playa de las Canteras.

Olga Flórez cree que “empezar el año trabajando nos trae suerte”, así que espera poder cumplir uno de sus grandes deseos para 2021, “volver a Asturias, a mi tierra, a Cangas a ver a mi gente y disfrutar de la Descarga y la vendimia”. Algo que este año no ha podido hacer. Este verano se ha quedado sin su estancia veraniega en su querido pueblo. “Quiero subir a la virgen del Acebo y darle las gracias si salimos de esta”, dice.

El próximo jueves, a las 00.00 horas en su cabeza estarán todos los detalles del programa pero en su corazón estará Cangas del Narcea y las playas del Occidente asturiano. Despedirán un año con un gran abrazo simbólico a los que se han ido y con las ganas de que esos abrazos sean reales lo antes posible.