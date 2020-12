Ya es jueves, lo que significa que hoy tienes una nueva oportunidad con la suerte de la mano del sorteo de la Lotería Nacional. La última oportunidad del año, además, de conseguir fantásticos premios con este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado. Recuerda que hoy el sorteo, con motivo de Nochevieja, se adelanta hasta las 18.30. Todavía no está disponible el resultado del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves, 32 de diciembre de 2020, pero en tan solo unos minutos podrás comprobar en esta misma información cuál ha sido el número afortunado de hoy. Solo tienes que actualizar el enlace. Hoy, un acertante de primera categoría puede conseguir un premio de 300.000 euros. ¡Mucha suerte!

Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, no te preocupes. Recuerda que esta noche tienes una nueva oportunidad de probar suerte con los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE (en este enlace te mostramos los resultados de los sorteos de días pasados).

Tendrás premio si aciertas las 5 cifras de alguno de los premios, o si tienes aproximaciones, centenas, extracciones o reintegros del programa de premios de cada sorteo. Los sorteos tienen lugar jueves a las 21:00 y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas. En cuanto se sepa el número ganador en este sorteo y en otros como la Bonoloto puedes consultarlos en la página web del periódico.

El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.

La emisión del extra de otoño consta de diez series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros. El reparto de premios será el siguiente:

