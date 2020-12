Emilio Sagi no es de echar la vista atrás, lo que no quiere decir que renuncie a su pasado ni muchísimo menos. Sabe que la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le ha sido concedida es por una carrera de 40 años en la que ha obtenido innumerables éxitos y aún así “no la esperaba”.

El director de escena ovetense tampoco es de los que desarrollen su labor profesional en busca de premios y reconocimientos pero cuando llegan se siente “muy honrado” y “lleno de ilusión”. Más cuando ese galardón cierra un año “muy complicado para el sector de la cultura, que se tuvo que parar en seco con suspensiones de óperas zarzuelas”. Lo lamenta, pero no se queja, “esta pandemia nos ha afectado mucho pero también a los comerciantes, a los hosteleros y a muchos otros sectores, y lo peor es que se haya muerto tanta gente”, así que “no nos podemos quejar los que seguimos aquí y más o menos podemos trabajar”.

En el recuerdo están todas las personas que le han acompañado durante todo este camino, “porque cuando te dan un premio a toda una carrera, esa carrera no la has hecho tu solo sino que has contado con muchísima gente”. Y claro, ahí está Pepa Ojanguren, “amiga, hermana”, la diseñadora de vestuario con la que tanto trabajó Sagi. “Me da mucha pena que no lo haya visto”, dice en referencia a la reciente distinción.

En toda esa carrera siempre ha estado presente una época especial, los años 80 en Oviedo, “unos comienzos que formaron mi personalidad artística”, una personalidad que también cincelaron sus estancias en Londres. “No soy mucho de echar la vista atrás pero aquellos años fueron maravillosos”. “Siempre tengo en la memoria los inicios, el Laboratorio de danza de la universidad”, reconoce el director -de escena. Unos años 80 que vivió en Oviedo con intensidad y que le sirvieron para sentar las bases de una trayectoria artística centrada en la ópera y la zarzuela que décadas después es reconocida en todo el mundo.