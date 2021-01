Un nuevo estudio concluye que los niños “no son supercontagiadores” de coronavirus

La investigación se realizó en los primeros tres meses de la pandemia (marzo a mayo) y forma parte de un análisis más amplio sobre la incidencia del coronavirus en los niños. Además del equipo de Pediatría, se contó con la colaboración del servicio de Microbiología y con la especialista en ORL del Complexo de Santiago, Isabel González Guijarro, quien diseñó el test olfativo.

El Sergas, que dio a conocer las conclusiones del estudio, recuerda que “en un principio se consideró a los niños importantes vehículos de transmisión. Hoy se cuestiona su capacidad de propagación, especialmente en menores de 10 años”. En este aspecto se centró una parte del trabajo, que “mostró que la gran mayoría contrajo el virus en sus hogares (81,8%), contagiados por adultos de la familia, especialmente si sus padres trabajaban fuera del hogar (8,2%). En los centros educativos el contagio fue anecdótico”. “De todos los casos estudiados, solo una niña provocó el brote en su familia; en el resto siempre fueron los niños los contagiados por adultos de su unidad familiar. Estos datos apoyan la teoría de que los niños no son supercontagiadores”, explica la jefa del servicio de Pediatría y autora principal de esta investigación, Ana Concheiro.

En el período en el que se realizó el estudio, los menores de 15 años suponían el 2,2% del total de infectados del área sanitaria de Vigo. En toda la pandemia, siete niños necesitaron hospitalización (uno en la primera ola y seis en la segunda) pero ninguno requirió ingreso en UCI. “Los niños infectados en nuestra zona eran menos graves que en otras ciudades, como Madrid; quizás porque se expusieron a una menor cantidad de virus, dado que estábamos no confinamos pronto y cuando aún registramos menos casos. No es lo mismo un niño que solo estuvo expuesto a su madre infectada en Vigo que uno que viajaba a diario en el metro de Madrid, con 200 personas sin mascarilla. Cuando propusimos esta teoría, hace meses, era novedosa y discutida, pero ahora ya hay evidencias que la respaldan. La conclusión para la población es que todas las medidas de protección adoptadas no solo nos protegen de contagiarnos, sino de contraer una forma grave de infección”, añaden los investigadores.

En relación a la sintomatología en menores, el objetivo fue identificar los síntomas diferenciales entre la infección por COVID y otras infecciones virales y estacionales comunes en niños. La fiebre fue el síntoma más común y con mayor sensibilidad. Las diferencias encontradas fueron una mayor especificidad para la pérdida total del olfato -anosmia- (96,7%); disgeusia o alteración del gusto (93,4%) y cefalea (81,5%). También aparece algún tipo de lesión en la piel cuando asocia fiebre (82,6%). Otros síntomas como tos, disnea (dificultad para respirar), vómitos o diarrea no mostraron una alta especificidad para esta infección.

“Demostramos estadísticamente que los síntomas de la infección por COVID-19 son muy similares a los de otros virus; esto significa que en caso de fiebre, bronquitis, etc., es necesario descartar COVID mediante análisis microbiológico. La realización de la prueba de PCR o test de antígenos tendrá que implantarse de forma rutinaria en los protocolos habituales de atención general para niños con síntomas”, explica Ana Concheiro.

Una vez se concluyó que la falta de olfato era un síntoma muy característico y poco estudiado en los niños, se decidió analizarlo con más detalle. A todos los participantes se les realizó un test de olfato con olores familiares (menta, limón, jazmín...) que los niños traducían a su jerga. Así, por ejemplo, el anís era igual a las rosquillas; canela, arroz con leche, etc.

Los niños infectados demostraron tener alteraciones en el olfato frente a otros no infectados; no reconocían los olores o los confundían. Sin embargo, solo el 15% de los enfermos admitió haber notado una alteración del olfato en la entrevista que se les realizó.

“Dado que lo más específico son las alteraciones del olfato en los menores, y como los niños no se dan cuenta de estos cambios o no saben expresarlo, sería de gran utilidad contar con pruebas objetivas, como esta test u otro similar, que evalúe el olfato para ayudarnos al diagnóstico precoz de este coronavirus en la población infantil”.