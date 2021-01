Tiene su punto de paradoja que Tito Lesende, gallego hermanado con Asturias por su trabajo en la delegación de la SGAE en el Principado, publique su libro “Los 100 mejores discos de rock en directo” justo cuando los conciertos en directo parecen cosa del pasado. Pero también puede ser un buen momento para rebuscar entre los vinilos o bucear en internet para comprobar cómo sonaba el rock en su estado puro, con público y sudor.

–¿No habíamos quedado en que un grupo graba un disco en directo cuando ya no tiene mucho que decir?

–Siendo un poco malvados podríamos decir que sí, pero sería injusto pensar que solo es eso. Un disco en directo es un recurso fácil para cuando un artista no tiene nuevas ideas o ha perdido popularidad, pero hay más cosas.

–Seamos benévolos, pues. También puede ser que un concierto sea tan histórico que sea casi obligado dejar constancia.

–Se me ocurren varios ejemplos de eso. El primero es el “If you want blood” de “AC/DC”. Era una cosa tan brutal que había que capturarlo en bobina antes de que se perdiera. Lo mismo ocurre con el “Live at the Apollo” de James Brown. La banda era tan buena y los conciertos tan alucinantes que Brown quiso grabarlo en directo. Era 1962 y de aquella no se hacían discos en directo, se hacían con los músicos tocando todo del tirón, pero no con público. Él dijo que quería grabarlo con público en la sala y le dijeron que si estaba loco, que si lo grababa ya nadie iría a ver el concierto porque lo tendría en casa. El tío adelantó él mismo el dinero y se hizo el disco.

–¿Qué le llevó a escribir el libro, añoraba los directos?

–Quería reivindicar los discos en directo que durante décadas han sido algo muy parecido a un servicio social. Había muchísima gente que no podía acudir a un concierto y al menos así se lo podían imaginar.

–¿Qué criterio siguió para seleccionar solo cien?

–Hay 66 que yo llamo “de consenso”, con los que todo el mundo estará de acuerdo, y otros 34 que los considero escuchas complementarias, que responden a criterios más particulares y son el resultado de muchas listas, mucho tiempo leyendo bibliografía y escuchando esos discos. Al final creo que son los más influyentes.

–Y ninguna banda española ha grabado un disco tan influyente como para estar en su libro.

–No, no, al contrario. Me he limitado al mundo anglo porque en España hay tantos y tan buenos discos en directo que merecerían un libro para ellos solos.

–Aceptado. ¿Y cuál es el disco en directo del mundo anglo más influyente?

–No lo tengo muy claro, pero sí sé que uno de ellos sería el “Live at Leeds” de los “Who”. Se grabó en 1970 y para mucha gente supuso abrir los ojos al cambio de década con un grupo cerrando la puerta al mundo “hippie” y abriéndola al rock duro. Es una patada a seguir. En lo comercial destacaría el disco de Peter Frampton del 76. Ni él mismo se explica cómo ese disco vendió tanto. Se convirtió en un ejemplo para la industria y en la segunda mitad de los 70 todas las discográficas querían discos en directo de sus artistas.

–¿Qué disco en directo le hubiese gustado que se hiciese y nunca se hizo?

–Un buen disco en directo de Bowie. Los que hay editados no hacen justicia a la genialidad que Bowie desparramaba en el estudio.

–¿Y qué disco le sobra, cuál piensa que no había necesidad de grabar?

–No se me ocurre ningún caso del que decir, radicalmente, que esto sobra.

–¿Cómo hizo para estructurar el libro?

–Incluí todos los estilos del rock y aledaños y luego lo hice por orden cronológico empezando por Joan Baez, que grabó en directo a caballo entre 1961 y 1962 y acabando con el “Live in Paris” de Sleater-Kinney, grabado en 2015 y publicado en 2017.

–¿Tienen sentido los discos en directo en el siglo XXI?

–El último concierto que vi antes del confinamiento, el 29 de febrero, fue uno de “Vetusta Morla” en La Coruña. Una hora después, sentado en el sofá de mi casa, estuve viendo en Youtube vídeos de esa misma noche. El acceso ahora es inmediato, todos tenemos en la mano un soporte que graba cosas. Desde que en 2006 Youtube lo rompió todo, los discos en directo ya no tienen el mismo sentido.

–Usted conoce muy bien la escena asturiana, ¿qué grupo debería grabar un disco en directo?

–Teniendo en cuenta que “Ilegales” ya lo ha hecho y muy bien, ahora mismo solo podría decir que “Alberto & García”. Son uno de los tres grupos más interesantes de España, los hay más importantes por impacto mediático, pero ellos son de los más interesantes. Su último disco, “Flores negras”, está sin duda alguna en mi top del año. Cada vez que los veo en directo pienso que me encantaría que eso quedase recogido en un disco.