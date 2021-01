C. M. BASTEIRO “Pa los que nun somos asturianos / son como faros / que pinten la tierra, / qu’evoquen en pretéritu y presente / a un pueblu”. Firma el poema Per Gaztelu, de Mendoza (Argentina). Es una de los sesenta poetas que han participado en el proyecto “Al horru”, de la editorial Pata Negra. Consiste en una trilogía de sesenta escritos, acompañados de obras gráficas, para poner en valor una de las piezas identitarias de Asturias: el hórreo. Ahora se han hecho cuadros, que forman una exposición que ayer se inauguró en la Casa de la Cultura de Mieres. La idea fue de Fermín Santos, editor. “Vivo en Soto de Ribera, cerca de Bueño –el pueblo con más hórreos de Asturias–. Es un proyecto para que el hórreo no se pierda, para no se olvide”, señaló. Y en esta aventura contó con María Esther García, que prologó y coordinó la obra, además de traducir los poemas del castellano al asturiano: “Los veinte del segundo libro ya estaban escritos en la llingua, los primeros eran de poetas que componen habitualmente en castellano, y los del tercer tomo, de artistas no asturianos que participan en el proyecto”. Desde Canarias hasta Albacete, también cruzando el charco a América Latina.

Mieres del Camino | | 04:05