Rubén Cortada es uno de los actores de nuestro país que más incógnitas tiene sobre su vida privada. Siempre muy celoso de ella, se ha mostrado discreto a hablar sobre aspectos íntimos, pero lo cierto es que a sus seguidores lo que le interesa es la profesionalidad que tiene delante de la cámara y la gran capacidad para interpretar papeles.

Hacía mucho que no sabíamos de él, ha estado desaparecido en redes sociales y en la pantalla, el medio en el que le conocimos, y ahora ha roto su silencio y lo ha hecho concediendo una entrevista a la revista digital MADMENMAG. En ella ha hablado sobre su desaparición todo este tiempo y explica con detalle dónde ha estado y cómo ha vivido.

"Estuve en Cuba. Paré de trabajar porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años" confiesa a la revista digital, declaraciones que nos han dejado de lo más impactados porque no sabíamos que lo que había vivido allí ha sido parecido a un infierno.

En cuanto a cómo se encuentra ahora, el actor ha confesado que: "Hubo cosas que gestioné mal. Y ya está todo organizado, después de toda esta locura que me pasó en Cuba. Lo tengo todo muy claro". Algo que nos ha impactado muchísimo en su vuelta a las redes sociales ha sido el look tan especial que luce, que tiene un por qué: "Eso fue por Cuba. Se me complicó mucho la vida y me dejé el pelo largo y la barba. Yo ahí estaba solo, completamente solo. La barba era una forma de camuflarme. Me fui muy abajo. Mal".

El actor lo deja claro: "Fue una situación complicada. Pero he regresado con mucha fuerza. I am back". De esta manera, Rubén Cortada deja claro que ha regresado para quedarse y dar todo de sí. Ya puedes leer la entrevista completa, donde encontrarás detalles más novedosos en MADMENMAG, donde además verás un reportaje que te dejará sin aliento.