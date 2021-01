Deuda, sueldos altos y compra masiva de ordenadores: así son las cuentas de Laboral Centro de Arte

Gastos

Según su memoria anual, el Centro de Arte cerró el ejercicio 2019 con 23.100 euros de beneficio, tras registrar unos ingresos por un total de 1.666.459 euros, y contabilizar unos gastos totales de 1.643.359 euros. Pero estas cantidades no reflejan la actividad real del centro, toda vez que se incluye de manera sistemática una partida relativa a la cesión del inmueble, por un valor de 695.759 euros. Se trata solo de un apunte contable, que se añade como subvención a los ingresos y se incluye después como gasto, para justificar el uso del equipamiento. Sin esa partida, el dinero que mueve anualmente Laboral Centro de Arte se sitúa ligeramente por debajo del millón de euros.

El grueso de los gastos de Laboral Centro de Arte se reparte en tres ámbitos: los sueldos del personal, los gastos de explotación y el pago de deudas. Según se extrae tanto de la memoria anual de 2019 como del plan de actuación del centro para 2020, entre la deuda y los gastos de personal consumen, aproximadamente, tres cuartas partes de los ingresos totales del centro. La otra cuarta parte se destina a sufragar los gastos fijos del centro y a levantar un programa de actividades que se cofinancia en su práctica totalidad.

Deuda

Laboral Centro de Arte acumula una deuda millonaria con el Gobierno central desde su misma inauguración, en 2007, cuando se contrataron tres préstamos con un tipo de interés 0% con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para financiar su ambicioso programa inaugural. En total, el centro gijonés recibió 3.874.173 euros, a pagar en quince años. En los primeros momentos, cuando el Centro de Arte sumaba a sus cuantiosas ayudas públicas cerca de un millón de euros al año en aportaciones privadas, las cuotas, que ascienden a 303.617 euros anuales, se pagaban con fluidez. Pero en estos últimos años, estas deudas han puesto en peligro real la viabilidad del equipamiento, que al cierre de 2019 debía aún algo menos de 1,2 millones, sumando una segunda deuda que la instalación tiene contraída con la sociedad mixta Recrea. Siguiendo con la proyección marcada por Laboral Centro de Arte, a día de hoy la deuda total debería situarse en torno a los 850.000 euros.

Rescate

A finales de 2018, la deuda ahogaba al Centro de Arte hasta tal punto que tuvo que ser rescatada por el Principado. Se activó una línea extraordinaria por la que Laboral Centro de Arte recibió, en 2019, 450.000 euros del Gobierno autonómico, y otros 150.000 euros del Ayuntamiento de Gijón, para abonar los pagos pendientes de 2018 y los de ese año. El Principado, además, garantizó que seguirá pagando la mitad de la deuda hasta su vencimiento (en 2023), aunque faltaba la parte municipal. En su memoria anual de 2019, la gerencia de Laboral Centro de Arte lo deja claro, al reseñar que se estaba negociando con el Ayuntamiento de Gijón un acuerdo para “sostener económicamente la deuda con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”.

“Dicho acuerdo, está pendiente de formulación, y de su aprobación dependerá el poder cubrir el 50% de la deuda”, se añade en la memoria. El Ayuntamiento incluyó una partida de 151.900 euros en una ampliación de crédito en 2020 y ha consignado esa misma cuantía entre sus inversiones de 2021, bajo el epígrafe “Gijón Inteligente y Sostenible”. En síntesis: el Principado y el Ayuntamiento de Gijón han rescatado Laboral Centro de Arte y están asumiendo, a partes iguales, su deuda con el Gobierno central.

Ayudas públicas

Nominalmente, el Principado de Asturias aporta 571.429 euros anuales para el funcionamiento de Laboral Centro de Arte, y el Ayuntamiento de Gijón otros 20.000. A estas cantidades hay que sumar esos 303.617 euros que ambas administraciones aportan, a partes iguales, para pagar las deudas del Centro de Arte. Pero sus aportaciones no se limitan a esas partidas. En 2020, sin ir más lejos, el Ayuntamiento gijonés aportó otros 18.750 euros para sufragar las residencias del “Programa Laboral Impulsa”. Por su parte, el Principado también colabora con exposiciones concretas, a través de organismos como el Instituto Asturiano de la Juventud, que en 2019 aportó 30.000 euros para la exposición “Equivocada no es mi nombre. Arte contra la violencia machista”, que según consta en la memoria de actividades visitaron 3.784 personas durante sus dos meses expuesta. Entre su aportación nominal, la destinada al pago de deuda y estas otras aportaciones concretas, el Principado dio a Laboral Centro de Arte 930.000 euros. Para este ejercicio, el centro tiene garantizado un mínimo de 721.429 euros en ayudas del Principado, seis veces lo que recibe la Ópera de Oviedo (115.000 euros).

Sueldos

Los gastos de personal se comen un tercio del presupuesto del centro, y se vieron incrementados de forma crucial durante el confinamiento, cuando se aprobó una subida lineal de sueldos de un 3% para toda la plantilla. Eso supuso pasar de un gasto de plantilla de 318.811 euros en 2019, a 339.314 euros en 2020. Es decir, 20.502 euros más, aprobados en plena pandemia.

Y es que Laboral Centro de Arte, aunque cuenta con solo ocho empleados, tiene dos contratos de alta dirección (el de su directora gerente, Lucía García, y de la directora de actividades, Karin Ohlenschläger) que se comen prácticamente el 30% del gasto salarial. La suma de la deuda, los sueldos y los gastos corrientes del centro dejan bajo mínimos los recursos para programar actividades, que tal y como se precisa en el plan de actuación de 2020, el último publicado, se debe cofinanciar “en su práctica totalidad”. Y es que el centro no encuentra vías de financiación alternativas, más allá de las subvenciones y unas menguantes aportaciones privadas. De hecho, aunque en 2019 asegura haber registrado 23.225 asistentes a sus exposiciones, solo ingresó 158 euros por venta de entradas. A dos euros de tarifa, supone 79 visitantes de pago, apenas el 0,3%. Laboral Centro de Arte incluye en sus tarifas muchas gratuidades, pero cualquier adulto con trabajo que resida fuera de Gijón debe pasar por caja.

Ordenadores

Las cuentas de Laboral Centro de Arte revelan también una política de adquisiciones, cuando menos, extraña. Según consta en el Inventario de activos fijos, el centro adquirió, desde su inauguración, siete videocámaras, cuatro cámaras réflex, tres videoconsolas y nada menos que 90 equipos informáticos de diversa naturaleza, incluyendo 22 equipos Mac.

Ordenadores portátiles, de sobremesa, netbooks, de gama alta, de gama baja... la proliferación de equipos inventariados resulta abrumadora.

Comisariado fantasma

Las entradas controvertidas en las cuentas de Laboral Centro de Arte no se quedan ahí. En su declaración de contratos menores de 2019 se incluye un pago de 7.000 euros a Esther Pizarro por el “contrato de servicio para el co-comisariado de la exposición AILAB”. Pero en la memoria no figura la exposición “AILAB” (aunque el centro tiene una residencia de artistas denominada “AI Lab”) y Esther Pizarro no comisarió, al menos sobre el papel, ninguna muestra ese año: su participación se centró en la cesión de la obra “#NiUnaMenos” para la exposición “Equivocada no es mi nombre”.

En ese mismo registro de gastos, se consigna un pago de 700 euros por la cesión de la obra de Pizarro al artista Sukran Moral, que participó con otra obra en la misma muestra. El destino de esos 7.000 euros, como tantas otras cosas en Laboral Centro de Arte, es un misterio.