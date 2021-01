El suspense toma la compra

Auxit deja claro que, pese al suspense que rodea a esta experiencia, en ningún momento se evoca una situación trágica o de terror. “No se obliga al espectador a hacer nada que no quiera, no es el típico papel del voluntario doloroso. No se tiene que hacer nada el ridículo”, explica. “Lo que va a causar seguro es una gran sorpresa cuando todo acabe. Estoy seguro de que se preguntarán cómo hemos conseguido llevarles a vivir algo así”, cuenta.

La iniciativa surgió a raíz de la pandemia. La mascarilla jugó un papel clave para los creadores de la audioguía, que se inspiraron en la eugenesia y cómo podría afectar la evolución de la raza en función de la longitud y ángulo de la nariz o el labio superior, como se pensaba a finales del siglo XIX. “Se nos ocurrió pensar qué pasaría con los relatos de misterio si perdiésemos la nariz o la boca, en un escenario casi apocalíptico. Con la mascarilla, si no se la podemos ver al resto de gente, no tenemos ese indicio, de quién puede estar bien o mal. Es decir, que todo el mundo es sospechoso”, desvela Auxit, a modo de pista, sobre uno de los caminos que puede ir adquiriendo la historia que se protagoniza durante la compra.

“El espectador se sitúa en un supermercado, que es donde, en realidad, solo podría estar la gente al cerrarse toda actividad social en la fase más dura de la pandemia. Y ahí tiene que seguir una serie de indicaciones, sin tener la referencia de lo que se va encontrando”, cuenta a modo de pista Auxit sobre cómo puede transcurrir una de las múltiples historias que pueden salir de esta audioguía. “La experiencia acaba siendo única, cada escenario y espectador es diferente, no podemos predecir lo que va a pasar. Cada uno, con lo que le aportamos, vivirá una experiencia diferente”, añade.

El sonido, tanto con la voz de los actores que protagonizan esta audioguía como con la música de Franz Shubert, traslada a todo tipo de escenarios, creando una relación de complementariedad entre los guías y el espectador. “Podemos jugar a complementarnos con lo que el espectador está viendo, e incluso contradecirlo. Con el sonido podemos transformar ese espacio que la persona está viendo”, indica Roger Auxit.

La experiencia de relatar este proyecto le parece muy interesante a Auxit, que alaba la fuerza del lenguaje, de conseguir que el espectador pueda sentirse dentro de su propia película. “Un ejemplo es que intentamos jugar a cosas que tenemos muy asumidas en el lenguaje de las películas, como el ‘flashback’. Solo con el sonido inducimos al espectador a pensar que lo que está viendo en tiempo real puede ser algo del pasado”.