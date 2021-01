La musicóloga felguerina Inmaculada Quintanal, que fuera gerente de la OSPA durante una década, ha fallecido a los 80 años. Portavoces de la Orquesta Sinfónica del Principado comunicaban la triste pérdida destacando el "agradecimiento profundo" que siempre tendrá la institución hacia una mujer que tomó las riendas de la formación musical en un momento complicado y que "con su determinación logró la estabilización que necesitaba entonces. Sin esa fuerza, sin su empuje, somos conscientes de que no hubiéramos llegado a ser lo que somos".

María Inmaculada Quintanal Sánchez, nacida en La Felguera en 1940 pero afincada en Oviedo, fue catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo. En 1993 se hizo cargo de la gerencia de la Sinfónica de Asturias. Siempre explicó que a dicho cargo le llevaron las circunstancias, no un deseo de dejar la docencia. Su objetivo, explicaba, era darle estabilidad a la orquesta y ponerla en el lugar que le correspondía ante el público, en un momento en que no tenía tan definido su espacio dentro del amplio panorama musical de la región.

"Creyó en la necesidad de una orquesta como motor de la cultura de una comunidad" y supo "contagiar su pasión por la música", sostienen desde la OSPA, que comunicaban el duelo de la formación con un entrañable mensaje: "Ya no la veremos más en la sala ni compartiremos la pasión que nos unía. Es un día triste, un momento para no olvidar tantas horas vividas y disfrutadas. No la olvidaremos. Será imposible. Enviamos a su familia un enorme abrazo y el próximo viernes, cuando volvamos al escenario del Auditorio Príncipe Felipe, permitidnos querido público que toquemos para ella. Hasta siempre, Inmaculada".

Quintanal fue pregonera en 2012 de las fiestas de San Pedro de su localidad natal de La Felguera y fue la oportunidad para que la musicóloga recordara sus primeros cursos de bachiller y de música en el antiguo colegio de las Dominicas, o peripecias vitales como cuando siendo muy niña se cayó por la ventana de la galería de su casa, una caída que casi le costó la muerte.