Laboral factura 57.000 euros menos que hace doce años con los mismos visitantes

El primer año de actividad del centro, 2007, fue también el más rentable a efectos económicos, pese a que Laboral Centro de Arte solo operó nueve meses (se inauguró el 30 de marzo de aquel año). El equipamiento, que entonces cobraba la entrada individual a tres euros y mantenía una política de puertas abiertas los fines de semana, ingresó ese ejercicio 50.533,88 euros en taquilla y otros 27.575,31 euros por ventas en su tienda. De lo que no hay datos en la memoria es de la afluencia de público, aunque la entonces directora artística del centro, Rosina Gómez-Baeza, apuntó, en septiembre de 2008, que en el primer año y medio de actividad habían pasado por las instalaciones de Cabueñes un total de 81.211 personas. Dado que aquel año se cerró con un número de visitantes cifrado en 23.957, en 2007 debieron pasar por el centro del orden de 60.000 personas.

En ese segundo año de actividad, tras la lógica efervescencia de los primeros meses, el centro mantuvo buenas cifras. La taquilla reportó a las arcas de Laboral Centro de Arte 35.078,22 euros, y la tienda, otros 22.722,73. Estas cifras contrastan con las de 2019, el último ejercicio computado, en el que la afluencia de visitantes, siempre según los cálculos del centro, es muy pareja: 23.225 en 2019, frente a aquellos 23.957 en 2008. Sin embargo, las cifras de taquilla y de ventas en la tienda descienden dramáticamente: los ingresos se limitan a 158,17 euros por venta de entradas, y a 159,14 euros procedentes de la tienda. En suma, son 57.483,64 euros menos, sumando ambos conceptos, con el mismo número de visitantes sobre el papel.

Entre estos dos años, Laboral Centro de Arte cambió su política tarifaria. De aquellos tres euros con dos días de puertas abiertas se pasó a cobrar dos euros siempre, aunque incorporando diversas gratuidades, la más relevante a efectos prácticos la que lleva aparejada la “Tarjeta ciudadana” de Gijón. Pero este cambio tarifario no explica por sí solo el dramático descenso de ingresos, ni tampoco por qué, si Laboral Centro de Arte mantiene esas cifras de visitantes, no se volvió a la anterior política tarifaria, en apariencia más beneficiosa para el centro, en un escenario de contracción de los recursos públicos y privados. Otra cosa es la cuestión de la tienda, menos explicable toda vez que, independientemente de la política tarifaria, todos los visitantes, con entrada gratuita o de pago, tienen acceso a la tienda. Sin ir más lejos, el Museo de Bellas Artes de Asturias, que no cobra entrada, registró en 2018, el último año con datos, unos ingresos totales de 5.289,24 euros solo en venta de publicaciones.

Apuesta al 5

El seguimiento de los datos de visitantes, entradas y ventas de Laboral Centro de Arte se ve dificultado por los diferentes cambios de criterio a la hora de presentar los resultados. Pese a que la directora gerente del centro, Lucía García, ya estaba en nómina cuando se abrió, la estructura de las memorias no es uniforme. Se pueden rastrear al menos dos cambios de criterio. Los primeros cuatro años, los datos económicos eran pormenorizados, aunque los de visitantes no se precisan en el primer año, y son difíciles de rastrear los siguientes, ya que el centro suele hacer una división entre “visitantes” (los que visitan las instalaciones y recorren las exposiciones) y “usuarios” (artistas en residencia, participantes en talleres y seminarios, alumnos...). Con todo, hasta 2010 se pueden contabilizar la afluencia y los ingresos, pero entre 2011 y 2014 es mucho más complejo, ya que se tiende a dar los datos de ingresos agrupados, especialmente en las memorias de 2013 y 2014, sin diferenciar los ingresos de taquilla o ventas de los demás.

A partir de 2015, los datos económicos son mucho más exhaustivos. Esto permite constatar el desplome definitivo de ingresos. Tanto la taquilla como la suma entre las ventas de entradas y de la tienda van a menos año a año. De igual modo, las visitas también sufren un retroceso, aunque no tan acusado: de los más de 38.000 visitantes de 2015 y 2016 se ha pasado a apenas 23.225 en 2019, el último año con datos. Pero en este recuento se da una singularidad estadística: tomando exclusivamente los datos de afluencia a las exposiciones, englobadas como “Actividad 1” en las sucesivas memorias anuales, en cuatro de los siete últimos años la cifra consignada acaba en 5. Una singularidad estadística que no se da ni en el Gordo del sorteo de Navidad, en el que, por cierto, el 5 es también la terminación más premiada.