La tercera ola de coronavirus está empezando a saturar los hospitales españoles. Así lo informó ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Simón explicó que el país puede estar ante un punto de inflexión del acelerado ritmo de contagios que podría haberse iniciado el pasado fin de semana o el lunes. No obstante, la presión hospitalaria es “muy alta”, así que la mejoría no se verá “hasta mediados de la semana que viene, si no más tarde”. Simón añadió: “Una de cada tres ucis están ocupadas por pacientes de covid y en algunas comunidades ese porcentaje es de una de cada dos”.

Sanidad notificó 44.357 nuevos positivos de covid desde el miércoles, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.456.675 y provocan un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 795,65 casos por cada 100.000 habitantes, 59 puntos más que ayer, lo que triplica el nivel de riesgo extremo. Según los datos de Sanidad, se han contabilizado 404 fallecidos desde el miércoles, con lo que la cifra de muertos desde marzo asciende ya a los 55.041, de ellos 1.146 en los últimos siete días. También continúa al alza la presión hospitalaria, con un 20,8 por ciento de las camas ocupadas por enfermos de covid (un punto más), con 26.542 ingresados (1.314 pacientes más en las últimas 24 horas). De ellos, 3.734 están en cuidados intensivos.

Por comunidades, la mayor presión asistencial en las ucis se da en La Rioja, con el 60% (51,6 ayer); seguida de la Comunidad Valenciana, con un 57,50% (55,3); Cataluña, con el 47,6% (47,2); Melilla, con 47% (52,9); Castilla-La Mancha, con el 46,4%; Madrid, con el 46% (44,2), y Baleares, con el 43,2% (43,9).

Extremadura continúa siendo la región con la incidencia acumulada más elevada, con 1.464 casos por cada 100.000 habitantes, 39 más que el miércoles.

Además, superan los 1.000 casos también Murcia, con 1.286; Comunidad Valenciana, con 1.166; Castilla y León, con 1.142; Castilla-La Mancha, con 1.140, y La Rioja, con 1.134. Por encima de la media también se encuentra Madrid, con 875.

Mientras la tercera ola se acerca a su cénit, según los cálculos expuestos ayer por Simón, el debate político sobre las medidas de contención a tomar sigue encendido. Un día después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartara por el momento adelantar el toque de queda, ayer arreciaron las críticas desde algunas de las comunidades más firmes partidarias del cambio, todas del PP, como Galicia, Castilla y León y Andalucía. Las dos últimas han llegado a pedir un confinamiento voluntario a partir de las 20 horas.

Precisamente poder adelantar o no a las ocho de la tarde el confinamiento domiciliario fue el tema principal de la Conferencia Sectorial entre Illa y las autonomías después de que Castilla y León lo hiciera y la medida haya sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Supremo. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afirmó ayer que “miente” el alcalde que diga que no se les informó previamente de que el adelanto del toque de queda estaba entre las opciones y de hecho ha asegurado que la opinión que recabaron de ellos en la reunión del viernes “fue lo que terminó por decidir” a hacerlo.

Tanto comunidades presididas por el PSOE –como Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana– como otras lideradas por el PP –como Andalucía y Murcia– son partidarias de ese adelanto al que se niega el ministro de Sanidad.

Ante la respuesta de Illa sobre que estudiará la petición, ayer los presidentes autonómicos de Galicia y Andalucía han insistido en expresar su malestar.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “irresponsable” al Gobierno por el “error” de no dejar a las comunidades ampliar el toque de queda, una decisión por la que ya se están “pagando las consecuencias”, ha asegurado.

Feijóo mostró su “sorpresa y frustración” y ha lamentado que el Ejecutivo impida a las autonomías “usar las herramientas necesarias para luchar contra la pandemia”.

“Es un error, desde el punto de vista de la nación y del Sistema Nacional de Salud y estamos pagando las consecuencias de la falta de rigor del Gobierno”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que la “cogobernanza tristemente ha fracasado” en la crisis de la pandemia y se ha preguntado: “¿Qué daño le hace al Gobierno de España permitirnos que limitemos la movilidad de los ciudadanos para evitar contagios?”.

Moreno afirmó que “las grandes medidas ya están adoptadas, lo que nos queda es el toque de queda”. El presidente de la comunidad andaluza considera “totalmente incomprensible” que el Gobierno no haya autorizado adelantar el toque de queda y afirmó que desconoce las razones de la negativa “porque no lo ha motivado el ministro de Sanidad”.

Ingresa en prisión por negarse a ponerse la mascarilla

Un hombre de 28 ha ingresado en prisión después de haber sido detenido por la Policía Nacional frente al Hospital General de Castellón por desobediencia grave al no querer ponerse la mascarilla “porque no le daba la gana” pese a que los agentes le facilitaron una. Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron a las 15.30 horas del miércoles en la avenida Benicasim, frente al Hospital General Universitario de Castellón. Los agentes observaron en esta vía a un hombre que incumplía las medidas de seguridad sanitarias que obligan a llevar mascarilla, por lo que uno de los policías se acercó para preguntarle si tenía algún motivo justificado (como padecer una enfermedad) que le impidiese llevar la mascarilla, y el hombre, con numerosos antecedentes, contestó que no, que no tenía y que no se la iba a poner.

La vacuna de Oxford llegará a España dentro de 15 días

El secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, Alfredo González, ha informado de que en 15 días podrían estar disponibles en España las primeras dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la compañía AstraZeneca. Está previsto que la semana que viene la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) de opinión sobre esta vacuna y, si finalmente la autoriza, podría estar disponible en España en unos 15 días. “Creemos que con la disponibilidad de las vacunas el ritmo de vacunación se va a acelerar”, indicó, para recordar que ya están disponibles en España las vacunas desarrollada por Moderna, así como la creada por Pfizer y BioNTech.