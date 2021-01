Juan Blanco tuvo que afrontar el gran dilema en 2012, cinco años después de acabar sus estudios de teatro en la ESAD. “Es un dolor ese dicho de ‘Asturias o trabajas’. La tristeza fue grande, por tener que irme a Madrid. Muchos amigos se quedaron aquí peleando contra viento y marea, pero a mí me surgió esa opción, aunque no me he ido del todo”, explica el actor gijonés, que regresa a su ciudad para representar este domingo en el Jovellanos (19.00 horas) la obra “Dados”.

A sus 36 años cuenta con una amplia trayectoria televisiva que le ha llevado a las series “Vis a vis”, “El Ministerio del Tiempo”, “Señoras del Ampa” o más recientemente “La valla”. Este último proyecto se rodó en 2019 y mostraba el escenario de una pandemia. “La realidad que reflejaba esa serie era peor que la que estamos viviendo. Se lanzó en 2020 en medio de la pandemia y bromeábamos con que se nos había ido de las manos la campaña de promoción”, explica Blanco sobre esta serie en que un virus azota el planeta y una valla, mientras llega la vacuna, divide a ricos y pobres ante la falta de recursos para frenarla.

Juan Blanco lo intentó primero en Asturias montando su propia compañía, “Paraninfo 58”. Pero se vio obligado a tener que afrontar otros proyectos fuera de la región por culpa de la crisis económica. Ahora, otra situación especial, la del covid, le obliga de nuevo a pelear para salir adelante, como le sucede a todo el sector. “La cultura es segura, no nos cansaremos de decirlo”, recalca a la hora de animar al público a acudir a los teatros, y a disfrutar en este caso de “Dados”.

“Es muy bonita, divertida y honesta”, explica sobre la obra dirigida por José Padilla, en la que también participan los actores Almudena Puyo y Manuel Moya. “Narra la historia de X, un hombre joven que trabaja en una tienda de cómics. Cuando cierra esta tienda por las noches se dedica a grabar su podcast sobre juego de rol. Una noche aparece un personaje misterioso que necesita un regalo para su novia por su cumpleaños. Y a partir de ahí se desarrolla un duelo dialéctico entre ambos”, cuenta sobre el argumento de “Dados”. “Se ponen a prueba los prejuicios y las nociones que se tienen de la vida. Esta obra es capaz de aunar lo más divertido, con un humor muy cachondo, con una parte muy bonita sobre el derecho a ser y aceptar lo que somos”, subraya.

“Dados” aborda la identidad de género, un tema que para Juan Blanco le alegra que ya no sea tabú entre los jóvenes. “Es una obra concebida para el público juvenil. En general hay una normalización que me maravilla y emociona”, reflexiona Juan Blanco.