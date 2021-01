Arévalo vuelve a estar enamorado. Y la afortunada no es otra que Malena Gracia con quien, después de años de amistad, ahora mantendría una relación sentimental, como él mismo ha confesado. Al parecer, y según el cómico, llevarían saliendo un tiempo pero no es hasta ahora cuando ha salido a la luz pública.

Sin embargo, hace tan solo un mes Malena confesaba ante nuestro micrófono que "muy tranquila" en el aspecto sentimental, no tenía novio. "Ahora mismo estoy sola, sin pareja" desvelaba la artista, confesando que "estoy abierta al amor pero que venga ya un amor maduro y un amor de verdad, ya no estoy para tonterías. Cuando me aparece alguno que me va a contar algo digo no. Estoy para alguien como dios manda o solita que estoy muy bien".

Con estas misteriosas palabras parece que ya se refería a Arévalo, que cumple con los requisitos que buscaba Malena, pidiendo un amor maduro y de verdad, aunque aseguraba que estaba soltera y sin compromiso... En cualquier caso, si estas declaraciones tuvieron lugar el 22 de diciembre y teniendo en cuenta que ambos pasaron las fiestas Navideñas en sus respectivas ciudades, ¿ha contado el cómico esta incipiente relación a los pocos días de iniciarla o es que la artista prefirió mantener su romance en secreto hasta que éste se consolidase, como al parecer ha sucedido?