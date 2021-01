La Unesco ve “inaceptable” el proyecto para el Chao Samartín y pide retirarlo

Es el contenido de un informe emitido este jueves por el Comité Nacional Español (CNE) del Icomos en el que se rechazan los cambios introducidos en el plan inicial para este castro de la Edad del Bronce, pese a ser consensuados entre el consistorio y el Principado y haber logrado el beneplácito del Ministerio de Cultura, que el mes pasado cerró el expediente de expoliación abierto tras la denuncia de varios colectivos y expertos. Señala el organismo que la discrepancia se debe a que se plantean propuestas “abiertamente contrarias a la doctrina arqueológica internacionalmente compartida y que además conculcan la tutela patrimonial en razón del sistema legal vigente”. En este sentido, vuelve a subrayar que se podría incurrir “en posibles ilícitos” y recuerda al Principado su obligación de “no solo ser transparente y ortodoxo en materia patrimonial, sino de estar a la vanguardia en la tutela del patrimonio con métodos innovadores, garantistas, participativos e inclusivos de los especialistas en cada campo”, algo, dicen, opuesto a este planteamiento de obra.

“El proyecto refundido no es el adecuado al perder coherencia por derivar parte de sus actuaciones a una serie de adendas en el pliego de licitación”, señala el Icomos, que se ratifica en el primer informe que emitió en diciembre de 2019, en el que rechazaba el proyecto “por cuestiones conceptuales, de procedimiento y de ausencia de un documento genuinamente arqueológico”. Considera que los cambios introducidos no aparecen debidamente especificados en unidades de obra y aprecia “un error no asumirlos en el proyecto general y derivar su control a una comisión de seguimiento”.

Además, el Icomos declina con contundencia la invitación del Principado para formar parte de la citada comisión: “Este Comité no puede aceptar formar parte de un órgano que inevitablemente vendrá a legitimar una forma de proceder respecto a intervenciones en el patrimonio que no encuentra aceptables”. Apunta también que con su primer informe más que buscar cambios, planteaba “la necesidad de un nuevo proyecto que nunca llegó a redactarse”. Señala además que en los cambios que incorporó el Principado se obvió su punto de vista y solo se atendieron las propuestas del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y las del informe encargado al arqueólogo Elías Carrocera.

Otro asunto que aborda el Icomos es el de la subvención que concede el Ministerio de Fomento con cargo al 1,5% cultural (aporta 439.000 euros de los 740.000 euros del presupuesto original) y que considera está en el trasfondo de la negativa a plantear un nuevo proyecto. No en vano, el Ministerio dio luz verde a la ayuda en noviembre de 2019 indicando que no podrían efectuarse cambios en el proyecto. De ahí que el Icomos reclame una solución “político-técnico-administrativa que permita renovar o solicitar de nuevo esta ayuda y que no relegue el valor del yacimiento a la oportunidad de fondos para intervenir en él de forma no ortodoxa respecto a la doctrina patrimonial”.