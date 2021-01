Violeta Monreal: “Los niños tienen que aprender a decir no a un libro si no les gusta”

–¿”Guardianes...” es un proyecto personal o un encargo?

–Comenzó con un par de frases anotadas en un cuaderno. Después de mucho buscar, encontré una editorial que entendía el planteamiento y me apoyó. Recomiendo estos libros a primeros lectores, ávidos de aprender a razonar por sí mismos y deseosos de trabajar por un mundo mejor. Es importante hacer conscientes a los niños y niñas de que no se pueden utilizar a nuestro antojo los recursos de la Tierra, tenemos que seguir sus normas y aprender a escucharla. Intento que estos mensajes lleguen en un lenguaje que, por ser rimado y con no pocas dosis de fantasía, les parezca cercano y comprensible.

–Son cuatro relatos y cuatro protagonistas.

–Sí, por ahora, porque tengo en el horno otros cuatro. Cuando inicio un libro suele ser el personaje ya dibujado, en carne y hueso, el que me domina y me obliga a escribir su historia. Tras duras negociaciones, alcanzamos un acuerdo para que la historia se adecue a lo que yo quiero y a lo que él o ella exige.

–¿Y escribe los libros que le gustaría haber leído de niña?

–Tengo dos objetivos claros: el primero, que nunca un libro escrito por mí desanime a un niño o niña a seguir leyendo; el segundo, que lo que escriba me guste leerlo a mí. Nunca dibujo para mí misma, ilustró un texto para facilitar y animar a mis lectores a leer. Quiero que las ilustraciones seduzcan al lector. Mi deseo es hipnotizar a quien las contempla. A los niños y las niñas les recomiendo que lean lo que les guste y sobre los temas que les interés, que sepan decir no a un libro porque tienen derecho a que no les guste. Que cuando tengan pocas ganas de leer, lean cuentos cortos pero que siempre lean, porque las personas que lo hacen son mucho más difíciles de manipular cuando crecen.

–Cada vez más mujeres se dedican a la ilustración, ¿o es que tienen más visibilidad?

–En la ilustración la visión de las artistas siempre ha sido muy poderosa. Cuando yo empecé tuve que luchar para que por el mismo trabajo se me pagara lo mismo que a los hombres y cuando tuve a mi primera hija los editores dejaron de darme trabajo porque pensaban que iba a dejarlo. Siempre les digo a mis lectoras que aprovechen el colegio para saber lo que quieren y lo que no quieren hacer, porque si no los chicos tenderán a decírselo. Yo lucho por las mujeres que vienen detrás. No me siento pionera, que las ha habido antes de mí, pero sí luchadora, porque para vivir de la escritura y de la ilustración hay que pelear.

–¿Y el futuro?

–La epidemia ha sido un frenazo en seco. De un día para otro todo se canceló y la sensación fue que el trabajo se había terminado para siempre. Estoy haciendo exposiciones virtuales y vendo ilustraciones originales a través de mi web, nunca lo habría hecho si no hubiera habido pandemia. Y están surgiendo poco a poco talleres virtuales, pero no es lo mismo.

–¿Escribirá sobre la epidemia?

–En uno de los cuatro libros que formarán parte de la segunda entrega de “Guardianes de la Tierra”. Trata del equilibrio de la naturaleza y como nuestra inconsciencia causa algunas enfermedades. Se titula “La rebelión de los animales”. Lo hice en pleno confinamiento y la guardiana que protagoniza el libro va a tener que ponerse la mascarilla.