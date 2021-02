La reforma del aborto pone en alerta al feminismo

Hace unas semanas, “Diario Médico” filtró un documento interno en el que el Ministerio de Sanidad, que por entonces aún dirigía Salvador Illa, se proponía dar prioridad a los abortos farmacológicos durante las primeras nueve semanas de embarazo, que es cuando se puede recurrir a ese método, y canalizar la prestación a través de los centros de Atención Primaria. Las reacciones no se hicieron esperar mucho por parte de las organizaciones feministas, que entienden que supone un recorte de derechos para las mujeres; de las clínicas concertadas, que practican la mayoría de las interrupciones del embarazo, y también desde el seno del propio Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, no tardó en subir un tuit en el que exponía su posición sobre el asunto, en confrontación con la de sus socios en el Ejecutivo: “La interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con acompañamiento médico especializado. El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria”.

En Asturias, la Plataforma Feminista se pronunció esta semana en contra de la reforma, y en un manifiesto para el que recaba adhesiones entre diversas organizaciones regionales ha dejado patente su oposición a los cambios que el Ministerio de Sanidad se trae entre manos. Las feministas asturianas consideran que entran en contradicción con varias leyes y con la doctrina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Defienden la calidad y la accesibilidad de la prestación tal y como se ofrece en la actualidad, y sostienen que no es permisible “un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, ni correr el riesgo de perder la gratuidad para la mujer en el acceso a todas las técnicas, ni establecer diferencias en el acceso al aborto”.

Cristina Álvarez forma parte de la plataforma asturiana y es, además, trabajadora sanitaria. Está formándose en Promoción de Igualdad de Género y confiesa que ella misma se sorprende cuando charla con alguno de sus compañeros, que se preparan para ser agentes de Igualdad y que, sin embargo, no terminan de entender el retroceso de derechos que supondría que los planes del Ministerio se materializaran. “Incluso hay quien comenta que la que prefiera el método instrumental siempre puede esperar a que pase la novena semana”, se escandaliza.

Recurrir a uno u otro método no es algo intrascendente, aunque ambas opciones son factibles y la decisión es personal. “En las clínicas lo practican profesionales y en un ambulatorio, que es donde se quiere hacer ahora, no hay gente con formación específica”, hace ver Cristina Álvarez. “El 70 por ciento de las mujeres que abortan en España se hace un legrado; en el mundo son el 80 por ciento las que prefieren hacerlo así”, añade, y aclara que el aborto farmacológico no deja de ser una intervención en la que pueden surgir efectos secundarios, con sangrado y dolor abdominal, y en ocasiones con vómitos y fiebre. Si se hace ambulatoriamente, las mujeres tendrían que vivir solas todo ese proceso.

“No hay razones científicas que avalen ese cambio, no puede haber más que motivos económicos, porque en el ambulatorio se ahorran todos los profesionales especializados en practicar abortos, que tienen que estar formados para realizar todas las técnicas”, argumenta.

“Es un retroceso que no podemos permitirnos y que pone en riesgo la gratuidad de la prestación”, advierte, y afirma que, como suele suceder a menudo, son las mujeres más vulnerables las que quedan desprotegidas, por falta de recursos para pagarse un legrado en la sanidad privada y por desinformación.

Eva Irazu, también en la Plataforma Feminista, habla del asunto en primera persona y se ofrece a dejar testimonio de su propia experiencia. “Cuando aborté, hace trece años, lo hice por el método quirúrgico y ni me enteré. Con el farmacológico hay más riesgo de que no funcione y eso puede tener consecuencias serias después”, explica. En su caso, recurrió a una clínica privada, pagó la intervención de su bolsillo y no recuerda más que un ligero malestar, que le duró diez minutos. Salió de la clínica y se fue a trabajar.

El aborto farmacológico, explica, es “más agresivo”, y no solo en el sentido más físico. “Cuando una mujer tiene que enfrentarse a esa decisión lo que quiere es que acabe todo rápido, la garantía máxima de éxito. Con el aborto quirúrgico estás atendida permanentemente, con el farmacológico te tienes que apañar sola con el sangrado y el dolor”, explica. “Yo fui una afortunada, no tenía la carga de pensar que estaba cometiendo un pecado horrible ni sentía culpabilidad, y era una privilegiada, porque fui y me lo pagué sin problemas, pero es una experiencia durísima, aunque yo tenía muy claro que no quería seguir adelante con el embarazo”, comenta Irazu.

El aborto farmacológico obliga a muchas mujeres a pasar por ese trance solas, cuenta que hay centros donde se recurre a las pastillas por cuestiones de objeción de conciencia y desentendiéndose de las mujeres, y, a su juicio, en muchas ocasiones, la pastilla no es más que una “solución hipócrita”. “Piensan que se la toman y ya está, pero es lo mismo, exactamente lo mismo que si pasasen por quirófano”, afirma.

Cristina Iglesias forma parte de la Plataforma Feminista del Principado y es además gerente de una clínica que practica interrupciones del embarazo. Sostiene que “si no hay opciones no hay elección, y eso supone un retroceso. Ahora las mujeres tienen una prestación gratuita, financiada por el Sistema Nacional de Salud”, pero, de salir adelante la reforma, los centros de Atención Primaria, durante esas primeras nueve semanas, solo ofrecerían el método farmacológico, lo que cerraría las puertas a la elección.

Es también, a su entender, una merma en la calidad de la prestación. “Para estar acreditado, un centro que practique abortos tiene que cumplir una serie de requisitos técnicos, precisamente para garantizar que podemos ofrecer todas las técnicas de interrupción voluntaria del embarazo y que cada mujer pueda elegir la que ella quiera”, explica. “Se está dando un servicio de forma gratuita y con calidad, que no se reduce a las garantías sanitarias, sino a un conjunto de servicios: información, respeto a la libertad de la mujer para elegir la técnica que más le convenga y un equipo que le presta acompañamiento durante el proceso”, añade.

A día de hoy, hay más incertidumbres que certezas. No se sabe a ciencia cierta si se suspenderán los conciertos con las clínicas privadas para practicar abortos en esas primeras semanas de gestación, ni cómo se garantizará la confidencialidad de las mujeres o cómo se reconducirán los abortos fallidos. De momento, la reforma del aborto no es más que “un borrador que nadie sabe en qué va a quedar”, indica Iglesias, pero que, en este momento, ya suscita muchas suspicacias y un frontal rechazo.