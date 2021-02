“La anomalía de Trump ha sido una prueba de fuerza para el sistema”

–¿Viva la dispersión?

–La dispersión en un estado de ánimo. En lo difuminado se vive mejor. Quien mucho abarca hace lo que puede.

–¿Tiene justificación el optimismo?

–No le hace falta, lo lleva en el nombre: mismo. Sin olvidar que el vaso medio vacío puede estar medio lleno de mierda, hay que tener en cuenta que medio vaso es mucho vaso. Las personas deberían dividirse en normales y pesimistas, pero al optimismo le falta fundamento.

–Ha tocado todos los palos de la cultura pop. ¿Cuándo va a sentar la cabeza?

–La cultura que no hace pop no es cultura ni es nada. Espero que mi cabeza flote durante mucho tiempo. Sentar la cabeza es malo para las cervicales.

–¿No le tienta pasar a llamarse José y aspirar al Nobel?

–He aspirado mucho Nobel sin ser yo fumador, por aquello de la pasividad que se llevaba en los 80. Si me llaman José no miro, pero no por petulancia, sino por falta de costumbre, no me identifico con esas dos sílabas.

–Después de un 2020 fatídico, ¿qué más puede pasar?

–Nadie contaba con 2021 para empeorar las cosas y ahí lo tenemos, bien a tope. Si es verdad que la adversidad nos hace más fuertes, acabaremos siendo de acero inoxidable.

–De 1993 a 2005, ¿momentos estelares de Pipi?

–El Festival de Reading 1994 como símbolo del fracaso vital del personaje, el concierto de “Black Crowes” en el Albert Hall de Londres (1995) como metáfora de su actitud fraudulenta y la actuación de Jorge Ben en Madrid (2003) como alegoría de la pérdida. Fracaso, fraude y pérdida. Suena desternillante.

–Los 90 en nueve palabras.

–Postgrunge vocacional, festivales mainstream, incertidumbre preinternet, bonanza retroactiva, infancia millennial, efecto 2000... ¿Cuántas llevo?

–¿El confinamiento habría sido distinto de ocurrir en 1990?

–Dan ganas de pensar que sin internet el confinamiento nos habría llevado a un holocausto caníbal, pero entonces piensas en la brecha digital y el drama parece blandengue. Y si te sitúas en anteriores circunstancias de restricciones y penurias, ya te da vergüenza propia. Como seres, los humanos somos ratas quejicas. Y, como las cucarachas, siempre queremos más.

–Ha conseguido que no le despidan de sus dos últimos curros. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

–Haber sido despedido de muchos más sin esperarlo nunca. Aun siendo consciente de la posibilidad de que cualquier día se interrumpan ambos trabajos, todo lo que han durado me convierte en una persona muy afortunada.

–Asturias y Pipi.

–Pipi no es asturiano. Y también lo es. Las novelas no suceden en Asturias, pero podría ser. O no. En “Dispersión” sale un San Mateo de Oviedo y también se visita la mítica sala Rocamar de Gijón durante el FICX de 1999. Pero en las tres novelas queda claro que Pipi no vive en Asturias, aunque lo parezca.

–Se pone muy serio con la muerte. ¿Qué precio tiene?

–No era mi intención ponerme serio, si lo he hecho lo lamento de verdad. El precio de la muerte es todo. Nada te vale frente a tu muerte. La muerte ajena hay que gestionarla a cara perro. La cosa es decir muchas veces “muerte” para acostumbrarse a la idea futura de no estar.

–La tristeza del orgasmo...

–Tal explosión de felicidad te muestra, por pura comparación, el insondable abismo de tristeza que atenaza lo que viene después, hasta el siguiente orgasmo. Es una explosión, insisto, pero solo es una meta volante del sexo. Una cita ajena: “El sexo no es la respuesta, el sexo es la pregunta. La respuesta es SÍ”.

–¿Costó seleccionar la BSO?

–No ha habido selección porque la música siempre está ahí, asociada de manera nuclear. Si me quitan lo bailao me quedo en nada. Soy el “Milli Vanilli” de los boomer.

–¿Alguna vez se sintió un “cadáver en vida”?

–Mis resacas no eran tan espesas. Creo que se nos ha olvidado el aburrimiento de los domingos cuando había poca tele y no había internet, eso sí que era mortal.

–Pipi y Pepe se acercan a la prejubilación.

–Pipi saldrá del embrollo, él sabrá qué hacer, pero yo lo tengo más crudo. No hay prejubilación en lo mío, sea lo que sea. Prefiero no pensarlo.

–Bye, bye, Trump.

–Sigo fascinado con la anomalía que supuso. Ha sido una prueba de fuerza para el sistema, y ahora cualquier decisión sensata frente a Trump parece de gran estadista. Temo que vuelva algo parecido pero peor.

–¿Se cabrea con el show político actual?

–Mucho. Estamos en mano de gestores con ambición política, que anula todas las demás. Y así vamos. Nos habían vendido el Estado del bienestar, pero, cuando vienen mal dadas, todo se tuerce, todo son problemas, hay que salvar el mercado. La estafa era piramidal, nosotros somos los esclavos que construimos la tumba del faraón para su gloria.

–Dígame algo de usted que no sepa nadie. Ni Pipi.

–Soy idiota.