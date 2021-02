El insulto no sale gratis en las redes sociales, donde todo queda registrado y guardado. Lo sabe bien una mujer de 30 años de origen argentino y afincada en Gijón que deberá pagar 1.780 euros por un delito de injurias y por daños morales a una gijonesa para la que había trabajado previamente y contra la que vertió comentarios y acusaciones de diferente índole través de su perfil en Facebook.

En un elaborado y reflexionado fallo –contra el que cabe recurso– la magistrada Asunción Domínguez Duelmo, del juzgado de lo penal número 3 de Gijón, se refiere concretamente al uso de las redes sociales para efectuar comentarios y advierte: “El empleo (...) supone con independencia de que se conozca o no la difusión real de las expresiones contenidas en el comentario, el posibilitar el acceso de dichas expresiones a una generalidad indefinida y no pequeña de personas, motivo por el que el impacto no ha de estimarse como menor”.

Los hechos se remontan a hace un par de años cuando la ahora condenada hizo un comentario en Facebook a raíz de un problema de otra mujer con la madre de la denunciante, a la que acusaba de estafar a una niña. La denunciada identificó en su comentario a madre e hija, a los negocios –un quiosco y una clínica– que ambas regentaban en Gijón y vino a decir que las dos hacían lo mismo, estafar: “Yo fui empleada suya y además de dejarme debiendo dinero, recibí acoso... está claro no están bien de la cabeza”.

Además, aludió a las condiciones del negocio de la hija, para la que había trabajado tiempo atrás: “No os recomiendo acudir a ninguno de los dos sitios. Si no queréis coger verrugas y están en un sitio con falta de higiene. Este tipo de gente no debería existir...”.

Daño al negocio

Al respecto, la magistrada advierte en su fallo de que “las expresiones por su contenido desde el punto de vista objetivo suponen una clara descalificación de una esfera de las más importantes de la perjudicada, su actividad profesional, siendo expresiones insultantes en cuanto reproducen las del comentario anterior y vejaciones que provocan objetivamente el atentado a la fama y estimación de la querellante y su descrédito”.

La condenada admitió ante la magistrada haber escrito el comentario en el que defendió exponer su “punto de vista” y que había de cierto aspectos como que la querellante le debía dinero, que sufrió acoso o que faltaba limpieza en el negocio.

Durante la vista, la magistrada escuchó tanto a la acusada como a la denunciante –defendida por el abogado Alberto Rey–, así como a la madre de esta, y un abogado y una amiga de la primera.

Con todo, la magistrada concluye que la mujer cometió un delito de injurias, por el que le condena a una multa de seis meses con cuota diaria de 6 euros, lo que eleva la pena a 1.080 euros. En concepto de responsabilidad civil, expresa la jueza, es “evidente” que el daño moral se produjo y en función de las expresiones utilizadas y el medio de difusión de las mismas resulta “justa y adecuada” una cantidad de 700 euros.