Agenda: qué hacer hoy 5 de febrero en Asturias

Luis del Val, en el Club Prensa Asturiana Digital. El escritor y periodista Luis del Val presenta esta tarde en el Club Prensa Asturiana Digital su último libro, “Memoria y olvido” (Espasa), en el que repasa la historia de España desde sus vivencias y experiencias como niño de la posguerra en Zaragoza, con especial hincapié en la Transición, en la que fue diputado, o los momentos actuales que observa como periodista. 19.00 h. Las inscripciones, de forma gratuita, a través del enlace: https://my.demio.com/ref/MpeUVbP7jOO3L8nl

La OSPA, en el Auditorio. La Orquesta Sinfónica de Asturias (OSPA), con Joan Albert Amargós a la dirección y la cantaora Mayte Martín como solista, interpretará “Tempo Rubato”, un proyecto propio de Martín y Amargós, y “El amor brujo: suite”, de Manuel de Falla, en el auditorio Príncipe Felipe, a partir de las 19.00 horas. El precio de las localidades oscila entre los 10 y los 15 euros.

Jornadas de cultura japonesa. El departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo continúa con las jornadas Japón en el Milán. Arte y cultura. Difusión e influencia, que organiza Yayoi Kawamura. Las jornadas, que sirven como complemento formativo para los alumnos del grado y el máster de Historia del Arte, se desarrollarán online y se podrán seguir a través de Teams. En la segunda jornada, esta tarde, se impartirán, entre las 16.00 y las 19.00 horas, las ponencias “Ukiyo-e y el japonismo”, a cargo de David Almazán (Universidad de Zaragoza), y “Murakami Takashi: el arte superflat y su vínculo con las tradiciones artísticas de Japón”, por Ana Trujillo (Universidad de Comillas). El enlace de Teams para seguir las jornadas es el siguiente:_https://bit.ly/2YyCzm1.

Ópera de Oviedo. Continúan las representaciones de “Los pescadores de perlas”, de Bizet, hoy con el reparto del Viernes de la Ópera, encabezado por Larissa Alice Wissel y Luis Gomes. La función comenzará a las 19.00 horas en el en el teatro Campoamor. Las entradas se pueden retirar en la página web www.operaoviedo.es. La última función de “Los pescadores de perlas” será mañana.

Exposición en el edificio histórico de la Universidad. Toño Velasco expone “Tránsitos” en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad. La muestra se puede visitar hasta el 21 de febrero, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados de 10.00 a 19.30 horas y los domingos y festivos de 10.30 a 14.30 horas.

Carnaval virtual. Los centros sociales de Oviedo han abierto el plazo de inscripción para participar en un Carnaval virtual. Los interesados en participar deberán enviar entre el 12 y el 16 de febrero una foto que muestre el conjunto del disfraz y el espacio ambientado al correo electrónico elisafernandez@azvase.com o al Whatsapp de los teléfonos 685484501 y 685484512. Las imágenes serán subidas a las redes sin identificar a los autores el día 18 y el día 21 se fallará el ganador del concurso, que se llevará cien euros para gastar en el comercio local.

Museo de Bellas Artes de Asturias. Continúa la exposición de “La obra invitada”, con las esculturas de Orlando Pelayo. El horario de apertura del museo es de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 h. Los lunes el museo permanece cerrado.

Museo Arqueológico. El Arqueológico está abierto de miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Gijón

Evaristo Valle. El Museo Evaristo Valle permanecerá abierto de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Se pueden visitar las exposiciones “Evaristo Valle, fondos del Museo”; “El paisaje en la colección de arte contemporáneo del Evaristo Valle”; “Colección de conchas del Museo Evaristo Valle”; “Espacio Bonsai”, Rolf Beyebach, y “Jardines históricos y parque escultórico”.

Ateneo de La Calzada. Dentro de la propuesta III Jazz en el Ateneo de La Calzada hoy, a las 18.00 horas, la compañía “Teatro del Cuervo” representará la obra “El viaje de Emma”.

Fundación Alvargonzález. Desde hoy, en la Sala de Exposiciones de la Fundación Alvargonzález, se expondrá una muestra de grabados de la artista María Adoración López Morán. El horario de visitas será de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; los sábados de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Cinemateca. En el Paraninfo de La Laboral se retoma desde hoy las proyecciones de Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se podrá ver el documental “Helmunt Newton: the bad and the beautiful”, de Gero Von Boehm. Se trata de un retrato en torno al trabajo del legendario fotógrafo, autor de algunas de las imágenes más icónicas de los años 70, 80 y 90.

Margarita Salas. La sala 3 del Centro de Cultura Antiguo acoge hasta el 26 de febrero la exposición “Margarita Salas. Una muyer con ciencia”. Se puede visitar de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Museo de Anclas Philippe Cousteau. Situado en Salinas (Castrillón), es un museo al aire libre, lo que hace posible que se pueda visitar pese a las restricciones por la pandemia. En él se exhiben anclas de distintas épocas y buques, donadas por organismos oficiales y ayuntamientos.

Cuencas

“Porno”, teatro hoy en Mieres. El Auditorio “Teodoro Cuesta” de Mieres acoge esta tarde a las 19.30 horas, la representación de la obra “Porno”, escrita por Maxi Rodríguez y llevada al escenario por la compañía “La Roca Producciones”. Las entradas (hay límite de aforo) cuestan 5 euros.

Concierto de “Forma Antiqva” en Langreo. El grupo de música barroca “Forma Antiqva” toca en casa. Ofrece esta tarde, a las 19 horas, un concierto gratuito (hay que solicitar entrada, por el aforo limitado) en el que interpretarán temas incluidos en el disco “Concerto Zapico Vol. 2”.

Centro

Exposición de zapateros en Noreña. La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo. Por las actuales medidas de seguridad, solamente se puede entrar de dos en dos.

Oriente

Exposición de pintores asturianos en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge la exposición “Pintura asturiana: creadores de tres décadas. Homenaje a Orlando Pelayo”, ofrecida por la Fundación Lombardía. Puede visitarse de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Hoy, último día.