“Hay que huir de la superchería, de quienes nos venden remedios fáciles”

Nacho Guirado (Oviedo, 1973) acaba de publicar su décima novela, “El milagro de El Escorial” (Editorial maLuma).

–¿Hay milagros en El Escorial?

–No. Es todo superchería. El Escorial, Fátima o Lourdes son mecanismos de atracción para personas muy necesitadas que buscan eso, un milagro, y lo que se hace es ganar dinero aprovechándose de ellas.

–La novela nace de una historia familiar.

–Sí, pero no. Nace de un hecho real. Cuando yo tenía 10 años veraneábamos en Riaño, en León. Mi madre tenía esclerosis múltiple y ya caminaba mal. Un día se empeñó en salir en la procesión de la Virgen de la Quintanilla, patrona del pueblo. Al volver a casa caminaba sin dificultad y subía y bajaba las escaleras sin bastón. Parecía un milagro, pero duró solo una noche. A la mañana siguiente estaba igual o peor. Durante toda su enfermedad mi madre buscó milagros, curanderos, sanadores...

–El protagonista de la novela tiene la capacidad de curar.

–Sí. Como nos hubiese gustado a mis hermanos y a mí, que se lo pedimos a los Reyes Magos, a Jesús y hasta al ratoncito Pérez, solo queríamos que nuestra madre se curase.

–El problema es que su protagonista cura pero a costa de trasmitirle a otro esa enfermedad que ha sanado.

–Y se la trasmite a su padre, un hombre que había maltratado a su madre, por lo que se habían separado. Ahí está la trama de la novela, cuando se juntan las dudas del chaval sobre ese poder que no sabe si es una maldición o una bendición, cuando se da cuenta de que todo lo que hace tiene sus consecuencias.

–En los tiempos que corren, en los que una enfermedad que se trasmite de mano en mano puede acabar con nuestra vida, ¿hay sitio para los milagros?

–No. Confío plenamente en la ciencia. Hay que huir de los que nos venden remedios fáciles. Huir de toda superchería.

–En su obra aparecen siempre la enfermedad y las relaciones familiares. ¿Autobiografía?

–No. En mi literatura pesan mucho la violencia intrafamiliar y la enfermedad como condicionantes de la vida de las personas.

–Una enfermedad, la esclerosis múltiple, que sufrió su madre hasta la muerte y que usted también padece.

–Sí. Y lógicamente eso está en mis obras pero no como algo autobiográfico sino como una experiencia personal que me mueve a escribir, no para llorar mis miserias y contar mi vida.

–Sacar un libro en plena pandemia, ¿es una osadía?

–Pues no lo sé. Se debió en buena parte al empeño de las editoras. No hay presentaciones ni nada parecido así que ahora, al igual que el comercio, somos escritores de proximidad, de vender en nuestro entorno.