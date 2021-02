“La democracia es como los amores, hay que cuidarla, de lo contrario corre el riesgo de romperse”. Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana Digital de LA NUEVA ESPAÑA el periodista y escritor Luis del Val, convencido de que “la democracia no es de acero ni de hierro fundido; no podemos permitir que se le den mordiscos que pueden ser mortales”.

De la situación política española y de la Transición, que vivió en primera persona como diputado de UCD por Zaragoza, habla Luis del Val en su nuevo libro “Memoria y olvido” (Espasa), en el que repasa los años que van de la posguerra, cuando era un niño en Zaragoza, a la actualidad. Si algo dejó claro ayer Del Val en su exposición es que los españoles deben aprender a asumir sus responsabilidades sin culpar permanentemente a los demás de sus males y también que las leyes de educación necesitan adoptarse de forma consensuada para que realmente funcionen.

Especialmente emocionantes fueron sus alusiones a la radio, el medio que le ha procurado premios, reconocimiento y la posibilidad de relatar en directo hechos que le marcaron profundamente, como atentados de ETA con muertes de niños, o entrevistas como la que hizo al payaso Tonino, en la que su hija realizó una sorprendente intervención telefónica.

“El periodismo dispone de sillas de primera fila para ver la vida y su patio trasero; la radio es el medio que tiene capacidad de emocionarnos personalmente, en cambio la televisión es fría, es un gran escenario en el que van cambiando los personajes”, indicó. Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera son dos de sus “jefes” radiofónicos a los que se refirió con cariño. “Representan estilos diferentes, pero igual de serios y rigurosos”. Del Val, que llegó a la política tras acudir de forma casual a una conferencia de Francisco Fernández Ordóñez, explicó cómo se le desmontaron todos los prejuicios que, como hombre procedente de la socialdemocracia, llevaba antes de su primera reunión con el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, visto como una reminiscencia del franquismo. “Te hacía sentir que estar contigo allí era lo más importante que le había pasado en mucho tiempo; tenía un encanto personal arrebatador”, aseguró.

Luis del Val también se mostró convencido de que en estos momentos no sería posible hacer en España un ejercicio de reconciliación como el que se llevó a cabo tras la dictadura. “La legalización de los partidos políticos fue una mayonesa hecha a mano que estuvo a punto de cortarse en numerosas ocasiones durante el año 1976”, asegura en el libro. “El proceso hacia la democracia no fue ni mucho menos idílico; hubo cuatro intentos de golpe de Estado”, añadió. A Juan Carlos I prefiere recordarlo por lo mejor que ha hecho en su vida: “Sus grandes esfuerzos por propiciar la democracia y parar el golpe del 23F”. El escritor considera que en España no existe un problema con la monarquía, “Felipe VI lleva un reinado absolutamente ejemplar”, señala.

De su infancia en Zaragoza guarda recuerdos como las meriendas de bocadillos untados en aceite y azúcar, o los paseos dominicales, a misa o a visitar a la Virgen en el Pilar.

Del Val fue hijo único y eso le hizo inventarse un amigo imaginario al que llamaba John, inspirado en las novelas del Oeste y de Marcial Lafuente Estefanía que devoraba. Iba para maestro, pero el periodismo se cruzó en su camino.