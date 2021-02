No está claro si Javier López Muñiz ha querido escribir sobre un joven príncipe o sobre un galeón. De ambos trata “El primer viaje de Carlos de Hansburgo a España y el hundimiento del Engelen”, un libro de más de 500 páginas, en el que, como en un puzle, recompone un episodio decisivo en la historia de Occidente, y que acaba de ver la luz con el impulso de las fundaciones Cardín y Alvargonzález. El historiador madrileño ha unido en un relato y un destino común al futuro emperador y al barco en el que, en 1517, desembarcó en el puerto de Tazones, en Villaviciosa. Tan apasionante es la historia de uno como la del otro. La de Carlos I de España y V de Alemania es de sobra conocida; la del “Engelen” no tanto, y en ella se entrelazan intrigas bélicas, políticas, diplomáticas e incluso amorosas.

El primer viaje de Carlos de Habsburgo-Trastámara a España es uno de los tres viajes en barco que han cambiado la historia de España y del mundo. Así lo entendía el historiador Claudio Sánchez Albornoz, al que Javier Muñiz cita al inicio de su libro, antes de lanzarse a relatar la epopeya que protagonizan el “Engelen” y el nieto de los Reyes Católicos.

Todo empieza con una boda, la del rey Christian II de Dinamarca con la princesa Isabel de Habsburgo-Trastámara, la hermana del futuro emperador. Ese es el vínculo por el cual el “Engelen” fue cedido al príncipe Carlos, y a la extensa representación de la corte flamenca que le acompañó en su viaje a España a través del mar. Antes había participado en grandes hazañas bélicas y, según Javier López, en Dinamarca es tan popular como la carabelas de Colón entre los españoles.

La historia del “Engelen” comienza en el astillero de Sønderborg, y en 1510 ya se supone que está terminado. La primera dotación de guerra del barco estaba formada por 11 artilleros y 126 soldados, cuatro alabarderos, tres carpinteros, un clérigo, dos médicos, un carnicero y un flautista.

Después de haber librado muchas batallas, el Rey de Dinamarca se lo prestó a su cuñado, el príncipe Carlos, y en él embarcó en el puerto de Flesinga. Tras una travesía dedicada a la lectura, entretenido por sus bufones y acompañado por un séquito de más de siete mil personas repartidas en una flota de más de cuarenta barcos, según recoge en sus diarios Laurent Vital, al cargo del ropero del futuro rey y, de paso, cronista de la travesía, llegaron a las costas asturianas.

En las páginas de su libro, Javier López va recogiendo las historias que le salen al camino a medida que investiga sobre el “Engelen” y el viaje de Carlos I. Habla de la triste vida de casada de la infanta Isabel, ignorada y maltratada por el rey danés, enamorado de una joven plebeya que acabó asesinada con unas cerezas envenenadas. Describe, con todo detalle, la celebración del capítulo de la Orden del Toisón de Oro, que Carlos convoca antes de emprender su viaje y tomar posesión del trono de España.

Una vez en España, Carlos viaja a Valladolid a jurar en Cortes y el “Engelen” sigue hasta el puerto de pasajes, en San Sebastián. De allí debía salir tiempo después para recoger en Santander al infante Fernando, su hermano, al que los Reyes Católicos había educado para que subiera el trono y que, en el intercambio de príncipes impuesto por los flamencos, debían partir hacia los Países Bajos.

Fernando nunca llegó a embarcar en el “Engelen”, porque la nave se hundió sin llegar a salir del puerto de Pasajes. Arde y se hunde en sus aguas, y allí continúa. Javier López es partidario de la tesis que sostiene que fue un sabotaje, ordenado por los partidarios castellanos de Fernando. El emperador mandó que rescataran la artillería y reflotaran el barco, pero nunca se llego a hacer. En 1937, durante una operación para rescatar otro barco, hundido durante la Guerra Civil, aparece una bombarda, un cañón de gran calibre, que está en el origen del libro de Javier López.

Hay, además de todas las reunidas por el investigador en el volumen, otra historia más, que es la del hallazgo que le condujo a seguir el rastro del “Engelen” y reconstruir su apasionante historia. Javier López, que estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense y se doctoró en la Universidad Metropolitana de Londres, andaba inmerso en su tesis, sobre artillería histórica, cuando se tropezó con la bombarda que viajó en el “Engelen” en el Museo San Telmo de San Sebastián, en medio del monte Urgull. “Me llamo Rosita Wicke. Siembro la muerte y el gemido. Me hizo Juan Vastenove. Esto es verdad. Año 1502”, pudo leer inscrito junto a un escudo danés. Así supo que había un barco hundido en Pasajes y a partir de ahí, tirando del hilo, rehizo la historia del “Engelen”, del viaje del príncipe Carlos e hizo encajar los episodios históricos que los rodean.

La travesía que empezó entonces no ha acabado, aunque ya haya llegado a una primera escala. Javier López investiga ahora sobre la expedición de Magallanes y Elcano, y con él continúan muchos de los personajes con los que se familiarizó al adentrarse en la historia del “Engelen”, “como si no me quisieran soltar para seguir siendo recordados”.