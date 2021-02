“A Illa le premian por encajar bien, pasó la pandemia recogiendo balones en la red”

Maxi Rodríguez no es futbolista ni argentino. Lo suyo es driblar con el verbo más agudo, rematar con el ingenio, dejar en fuera de juego a la realidad con sus jugadas de fantasía y humor. Mierense del 65 (la Liga la ganó aquel año el Atlético de Madrid, equipo rojiblanco como el Sporting de sus amores), su vida es puro teatro como actor, autor y director. Muchos premios y un galardón especial: la devoción popular hacia su sección “Parando en Villalpando” en LA NUEVA ESPAÑA. Su “curriculum váter”, como él lo define, incluye: guionista de la felina serie “7 Vidas” y, junto a Javier Maqua, de la película “Carne de Gallina”, profesor de clases de expresión teatral y comunicación... Y autor de libros como el que sale ahora al campo: “Lear o el deporte rey” (colección Hooligans Ilustrados de Libros del KO), una obra que relata la historia de quien tuvo que decidir entre ser artista o futbolero. Entre Quini o Pirandello, entre Lear o el deporte rey. Empieza el partido: ¡oé, oé, oé!

–Tuya, mía, cabecina y gol. ¿Qué pinta el rey Lear en un libro sobre fútbol?

–Refleja los dos mundos antagónicos, el fútbol y el teatro, que marcaron mi adolescencia. Fue extraño y divertido alternar en los 80 la era isabelina con el Torneo Federación, los héroes trágicos de Shakespeare con los partidos del Ujo, el Caudal o el Sporting de Gijón.

–¿Usted es aficionado o hooligan?

–Aficionado. Aunque cada vez más descreído y hastiado del fútbol moderno.

–¿Cuál es su insulto favorito contra un árbitro?

–He hecho tanto de árbitro en la ficción (“Periodistas”, “Lo que el ojo no ve”, “Doctor Mateo”...) que ya no me sale, en la vida, insultar a ese señor.

–¿Disfruta cuando su equipo gana de penalti injusto en el último minuto?

–Claro. Y con la típica coartada resultadista: unas veces te dan, otras te quitan...

–¿Cerramos el var?

–Pues, en vista del éxito, yo diría que sí. Total... te corta el rollo y se equivocan igual.

–Con la que está cayendo, ¿le quedan ganas de reírse?

–Es más necesario que nunca, una obligación. ¿Cómo soportas esto si no?

–¿Por qué el Sporting?

–Soy sportinguista desde guaje. De equipo de fútbol nunca se cambia. Imagino que, en parte, por apego a tus recuerdos, para no abandonar del todo el territorio de tu infancia.

–¿Ha llorado alguna vez en un partido?

–Por supuesto. Y cada vez más. La Liga de Segunda es realmente para llorar.

–¿Qué diferencia al sportinguista de otros aficionados?

–Está bien compartir neuras con seguidores de otros equipos porque acabas concluyendo que, aunque cada uno crea que el más genuino es el suyo, las movidas son muy parecidas: pasar en cero coma de la euforia a la depresión, el malditismo, la pasión desbocada… Esta colección, “Hooligans Ilustrados”, demuestra que los colores son fuente de inspiración. Aprovecho, por cierto, para recomendar el libro de Sergio Cortina “Saliendo de la Calle Oscura” dedicado al Real Oviedo.

–¿Campos sin espectadores, mejor dejarlo pa’prao?

–Desde que el público está pintado y sus voces pregrabadas la cosa se ha puesto muy teatral. El espectador, desde casa, asiste a una inquietante representación.

–¿A Illa lo ponemos de portero, delantero, central, carrilero o recogepelotas?

–Le han premiado por encajar bien. Se ha pasado buena parte de la pandemia recogiendo balones de la red.

–¿Por qué el fútbol es así?

–Eso digo yo.

–¿Una plantilla que se conjura para ganar siempre pierde?

–No creas. En la unión está la fuerza.

–¿Por qué dicen que los partidos duran 90 minutos si es mentira?

–Da pereza renunciar a una frase tan bien hecha.

–¿Le produce ternura la épica de los himnos de fútbol?

–Depende de la sidra o las cañas de cerveza que tome antes de escucharlos.

–No temple gaitas: ¿es de los sportinguistas que desean que el Oviedo desaparezca?

–Para nada. Vivir y trabajar fuera de Asturias te hace relativizar. Me comieron tanto la bola con la primacía del fútbol madrileño, vasco o catalán, que me volví asturchale futbolero. Yo les decía: este año, el Sporting primero y el segundo el Oviedo.

–Estoy contento con mi trabajo pero lo importante es el equipo… ¿El fútbol es cantera de hipocresía?

–Como la vida. Ya lo decía Albert Camus: “el fútbol es una fotocopia reducida de la vida y el rectángulo de juego un mundo tamaño llavero”.

–“El balón no ha querido entrar”. Qué malo es el balón, ¿verdad?

–Ya te digo. Por eso dejé yo de jugar. Es tan jodido que él haga lo que tú quieres...

–¿El fútbol será algún día deporte republicano?

–No creo.

–¿Cómo va usted del menisco?

–Bien, gracias, jajaja. Le sorprendería las veces que me lo preguntaron, por error, cuando estaba en el candelero un futbolista que se llama igual que yo.

–¿William Shakespeare o Johan Cruyff?

–Los dos. En principio, cada uno en lo suyo. Aunque, como cuento en el libro, a veces los caminos se entrecruzan. En “El rey Lear” el conde de Kent utiliza como insulto: “¡Tú, despreciable jugador de fútbol!”.

–Fútbol es fútbol. Ser o no ser. Punto ser punto. La vida es sueño. ¿Grandes verdades del ser humano?

–Desde luego. Y pa castañes, les de Tremañes.

–En la rula, no pregunten. Apunten. ¿Usted es preguntador o apuntador?

–Soy irremediablemente preguntón. En el teatro hace mucho tiempo ya que no tenemos apuntador.

–“Hay que echarle cojones” quiere decir, en realidad, que…

–Estamos perdidos.

–¿El fútbol es cultura?

–Y negocio, y política. Queramos o no, quizá sea el espectáculo de nuestro tiempo. Lo usaron perversamente las dictaduras. Pero también es verdad que, como dice Paul Auster: “Es un milagro que le permitió a Europa odiarse sin destruirse”.

–¿Alguna vez fantasea con llamarse Massi en lugar de Maxi?

–Uf. Ya bastante he tenido con que un futbolista lleve mi nombre y apellido.

–¿Prefiere jugar bien y perder o jugar mal y ganar?

–Aspiro a divertirme. Si te diviertes, ganas.

–Ah, se me olvidaba, ¿de qué va su libro?

–Qué sé yo. Ya tengo ganas de que salga para comprobarlo.