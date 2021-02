El escritor y profesor Juan Manuel Gil (Almería, 1979) ganó ayer por unanimidad el presrigioso premio “Biblioteca Breve” 2021 que convoca Seix Barral con la novela “Trigo limpio”, una combinación de falsa novela de detectives y obra de iniciación ambientada entre los años 90 y la actualidad.

Así lo anunció el jurado de la 63 edición del premio, que ha recibido 967 originales y que ha estado compuesto por los escritores Pere Gimferrer, Olga Merino, Raquel Taranilla, Enrique Vila-Matas y la editora Elena Ramírez.

“Trigo limpio” parte de un recuerdo vago del propio autor. En el inicio de la novela el narrador, escritor a su vez, evoca el momento en el que de niño saltó la valla que separaba el colegio de un aeropuerto para recoger una pelota y se encontró, jaleado por sus amigos, corriendo por la pista, de bruces frente a un avión en pleno despegue.

La historia se organiza también a partir de esa obsesión de Gil por la relación entre la vida y la literatura, el juego entre realidad y ficción, el proceso a partir del cual se crean las ficciones.

El autor dedicó el premio a su madre “que desde pequeño me ha mantenido a salvo de cortes de digestión, pozos, balsas, secuestradores y traficantes de órganos. Creo que por esas historias que me contaba y que ella creía a pies juntillas me dedico hoy a la literatura y gracias a ella conservo todos los órganos en su sitio”.