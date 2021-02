La inmunidad de rebaño ¿misión imposible para el verano?

El presidente de EE UU, Joe Biden, ha descartado que su país vaya a lograr la inmunidad de rebaño frente a la COVID-19 antes del final del próximo verano, y eso que su país inocula al triple de velocidad que España: ha conseguido vacunar a 2 millones de personas en un solo día, y según la web estadística Our World in Data, de la Universidad de Oxford, ha protegido ya al 12,3% de su población, por el 4,3% de España.

Si nos atenemos al ejemplo estadounidense, podría parecer que lograr el objetivo que prometió en enero el anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, de tener al 70% de la población española vacunada entre mayo y junio es una misión imposible. Los expertos consultados por FARO consideran difícil, pero factible, alcanzar esa meta estival, aunque no con el ritmo actual. Para aumentarlo proponen que se aprueben más fórmulas y que se movilicen todos los recursos disponibles, incluso el Ejército, cuando el suministro de dosis se optimice. Además, advierten que el número de personas no vacunadas y las nuevas variantes juegan en contra del proceso de vacunación, que debe ser global: no terminará la pandemia hasta que llegue a todos los países.

En cuanto a la meta temporal, Francisco Caamaño, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago, es el más optimista. “En la medida en que se subsanen los problemas, los plazos siguen siendo razonables –opina el epidemiólogo–. Si llegan las vacunas, iremos incrementando la velocidad de vacunación. Respecto a la comparación con EE UU, precisa que allí “tienen más problemas para contactar con cierta parte de la población y no tienen un sistema nacional de salud como el nuestro”.

Pese a la lentitud inicial, también confía en la capacidad de vacunación de nuestro Sistema Nacional de Salud Juan Jesús Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC. “Alcanzar la inmunidad de grupo o de rebaño en España depende fundamentalmente de que nos llegue vacuna suficiente –afirma–. A la vuelta de la Semana Santa confío que nos llegue ya una cantidad importante de vacunas que permita alcanzar ese objetivo en el entorno del verano”.

Su colega de la USC Alberto Ruano considera que, si se resuelve el “cuello de botella” del suministro de vacunas se podría recuperar el tiempo perdido si además se movilizase “todo el sistema sanitario, incluyendo farmacias, sanidad militar, dentistas y demás”, además de nuestra “atención primaria extraordinariamente vertebrada”.

Más escéptico se muestra el pediatra y experto en vacunas del Sergas Federico Martinón: “A tenor del ritmo que llevamos y de los datos del suministro global de vacunas, parece difícil lograr ese objetivo del 70%, por no decir imposible”, apunta. Señala como punto favorable que en Israel se ha constatado que la vacuna de AstraZeneca tiene un 70% de impacto en la transmisión desde la primera dosis, y “si es así se podrá rebajar el porcentaje de vacunación necesario para controlar la transmisión”.

¿Hacen falta más opciones de vacunas? Martinón avanza que está previsto que tengamos pronto la aprobación de la de Janssen, y está a las puertas también la de Novavax. “Si las vacunas rusa y china presentan sus porfolios a Europa y cumplen los requisitos, yo las utilizaría como cualquiera de las otras”, precisa. En similares términos se expresa Juan Gestal: “La de Janssen se aprobará seguramente este mes o a principios de marzo, y es de una sola dosis, eso aceleraría el proceso. La de Novavax está dando unos resultados magníficos”, dice el experto, que también aceptaría la rusa, del Instituto de Investigación Gamaleya, “si presenta su vacuna para autorización a la Agencia Europea del Medicamento”. Francisco Caamaño cree que se debe superar la apuesta estratégica de la UE, “con un punto de nacionalismo”, por las farmacéuticas europeas. “Cuantas más vacunas, mejor –precisa Alberto Ruano–, pero hay que priorizar las que tengan mayor efectividad”.

¿Podría aumentar el umbral de la inmunidad de rebaño con la propagación de las nuevas variantes, británica, brasileña y sudafricana? Martinón cree que sí: “Si realmente se demuestra, como parece, que algunas de las variantes tienen mayor transmisibilidad, ese índice R0, de entre 2 y 3 para las cepas originales, aumenta, y por tanto la cobertura para cortar la transmisión comunitaria será más alta”. Gestal también lo ve así: “Se hablaba de que la inglesa aumentaba en 0,4 el R0, lo que incrementaría algo el porcentaje umbral de la inmunidad de rebaño, que pasaría, si partimos de un R0 de 2,5 para el que la inmunidad de rebaño es del 60%, a un R0 de 2,9-3,0 para el que la inmunidad de rebaño sería del 67%”.

¿Una vez que se haya alcanzado esa protección, habrá que mantener las medidas de prevención, ya que no es seguro que las vacunas impidan los contagios? Gestal advierte que, “mientras el virus esté circulando en otros países, existirá riesgo de que pueda ser importado y tendremos que mantenernos vigilantes, pero las medidas de prevención se relajarán bastante”.

“Si conseguimos una cobertura del 100% en EE UU o Israel, pero en el resto del mundo el virus sigue campando a sus anchas, seguirá evolucionando y llegará un momento en el que pueda evadir la respuesta inmune por la infección natural o por las vacunas que tenemos”, recalca Federico Martinón.

“Cuanto más tiempo tarde la población mundial en inmunizarse, aumentará la probabilidad de que surjan variantes del virus que sean resistentes a las vacunas”, coincide Alberto Ruano, que apunta que “el ejemplo de Israel –que ya ha vacunado a casi dos tercios de su población– podrá servir como caldo de cultivo para que otros países puedan tomar decisiones sobre distancia social o mascarillas”.

De septiembre a junio o mayo: el cambio de Illa

El anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, cambió la previsión de vacunación, que curiosamente es aún más optimista ahora. El 26 noviembre afirmó en la Comisión de Sanidad del Congreso que la vacunación masiva no llegaría “antes de verano”, y fijó la inmunidad de rebaño “a partir de un 66% de la población”. El 13 de diciembre dijo que al final de verano estará vacunado un 70% de la población. Pero el 7 de enero elevó el órdago y afirmó que ese objetivo se lograría a las puertas del verano, entre mayo y junio.