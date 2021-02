La consejería de Cultura del Principado quiere declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la colección de arte de Liberbank, entre 3.000 y 8.000 obras según distintas fuentes, y para ello busca “una grieta jurídica”, según explicó ayer la consejera de Cultura, Berta Piñán, en la Junta.

El problema es que Cultura se encuentra en un proceso que Piñán describió como “la pescadilla que se muerde la cola”. El Principado ha solicitado a la entidad bancaria un catálogo de esas obras ya que el último data de 1996 y por tanto es incompleto. Hay una solicitud que se remonta a 2017 pero no se obtuvo respuesta, según explicó Piñán. Ahora Liberbank sí ha respondido a una nueva petición desde Cultura. La entidad financiera expone que entregará el inventario de obras cuando el Principado instruya el expediente para su protección. “Pero necesitamos el catálogo para instruir el expediente y saber lo que queremos proteger”, apostilló Piñán. De ahí, como subrayó en dos ocasiones la consejera en su comparecencia en el Parlamento, que se esté buscando “una grieta jurídica” para que el banco tenga que entregar el catálogo de obras y así poder iniciar el expediente. La explicación de Piñán llegó en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón.

La intención de la consejería es clara, proteger la colección. Se podría hacer, explicó Piñán, mediante la declaración del conjunto, una parte o las obras más destacadas, como Bien de Interés Cultural. Otra opción, con un grado menor de protección, sería su inclusión en el inventario de patrimonio cultural de Asturias.

De todos modos Berta Piñán quiso dejar claro que esta protección no impediría que la obra saliese de Asturias, aunque también explicó que su traslado se debería comunicar al Principado con un mes de antelación. Cultura retiraría entonces la catalogación de la pieza o conjunto de piezas que se vayan a trasladar y solicitaría a la comunidad autónoma de destino que estudie incluirla en alguna de sus figuras de protección cultural.

La obra del Chao San Martín seguirá adelante

Las obras de emergencia y consolidación del Chao San Martín, en Grandas de Salime, no son “arbitrarias ni caprichosas” y cuentan “con todas las autorizaciones preceptivas”. Así lo aseguró ayer la Consejera de Cultura, Berta Piñán, en la Junta General del Principado a preguntas del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares. La titular de Cultura ha insistido en que en el proyecto han participado no solo los servicios técnicos del Principado sino de los ministerios de Transportes y Cultura, así como arqueólogos y profesionales de patrimonio cultural. Así respondió a las críticas de los expertos que dicen que el proyecto atenta contra el patrimonio. La consejera lamentó que el criterio de unos profesionales se tenga en mayor consideración que el de otros, los que elaboraron el proyecto. “La obra es urgente y no puede languidecer otros diez años”, concluyó Piñán.