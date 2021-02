El juez que preside la Sala que ha permitido la reapertura de los bares en Euskadi, Luis Ángel Garrido, luce en su perfil de WhatsApp la frase "No more lockdown" ("No más confinamiento"), el título de una canción de Van Morrison, según ha desvelado la cadena SER.

Garrido es el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, formada por tres jueces, y el ponente del auto emitido ayer por el que el tribunal aceptaba cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de permitir reabrir los bares y restaurantes de los municipios que se encuentran en 'zona roja' por la elevada tasa de contagios por COVID-19.

La sala que preside ya tomó el año pasado otras dos decisiones en contra de medidas adoptadas por el Gobierno vasco para luchar contra la pandemia: en agosto se pronunció inicialmente contra el adelanto a la una y media del cierre de la hostelería nocturna -una medida que quince días después el tribunal acabó aceptando al aumentar los focos de contagios-, y en octubre rechazó la restricción de las reuniones sociales a seis personas por entender que se limitaban derechos fundamentales.

En su perfil de WhatsApp, junto a una foto de un músico tocando el saxo, se puede leer la citada frase, que también ha sido utilizada por grupos negacionistas para difundir sus mensajes.

El juez ha declarado a esta emisora que es muy seguidor de Van Morrison, que tiene esa frase en su perfil desde noviembre, desde que se aprobó el segundo estado de alarma, y que podría tener esa canción como cualquier otra del cantante.