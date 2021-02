“En lo único que somos elitistas es en valores”, asegura la directora en España de la Fundación educativa en cuyo centro de Gales estudiará la Princesa Leonor

La heredera al trono, de 15 años, se incorporará al colegio galés entre “finales de agosto y principios de septiembre”, después de que este curso concluya cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Madrid. Durante su estancia en el Reino Unido, Leonor de Borbón compatibilizará su educación con “el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España”, aclaró ayer la Casa Real, que subrayó también que el coste de los dos años de estancia de la princesa de Asturias en el Reino Unido “será satisfecho en su integridad personalmente” por los reyes con su asignación anual.

El centro Atlantic College de Gales forma parte del programa de estudios del bachillerato internacional de la institución educativa Colegios del Mundo Unido, una entidad que, subraya el Palacio de la Zarzuela, “no tiene ningún condicionamiento religioso, político o de cualquier otro signo”. Se trata de un movimiento educativo global que “hace de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un futuro sostenible” y que “se caracteriza por su espíritu abierto y crítico”, añaden las mistas fuentes.

Al igual que los demás alumnos, la heredera residirá “de acuerdo con el régimen de internado que el Atlantic College tiene establecido dentro de su recinto”. En el colegio Galés no existen las habitaciones individuales por lo que la Princesa de Asturias compartirá cuarto con otras cinco personas. La Casa Real explicó que “los alumnos se distribuyen por grupos de nacionalidades, orígenes y confesiones diferentes, que conviven con profesores y empleados del centro”.

La Princesa Leonor se ha tenido que enfrentar en Madrid a un proceso de selección para lograr la plaza en el colegio galés. En la actualidad tan solo 37 jóvenes españoles, el 84 por ciento de ellos becados total o parcialmente, estudian en uno de los 18 centros que Colegios del Mundo Unido tiene en diferentes países.

Como candidata tuvo que responder a un cuestionario completamente anónimo en el que se pregunta a los aspirantes por cuestiones básicas como qué lecturas le gustan o qué deporte hace. Tras pasar ese filtro tiene lugar un encuentro presencial, que este año fue telemático, en el que los aspirantes tampoco se identifican sino que usan un apodo. En todo caso los evaluadores españoles reconocieron a la Princesa nada más aparecer su rostro en la pantalla. “Somos profesionales y no nos influye para nada”, explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA Berta Fraguas, directora en España de la fundación Colegios del Mundo Unido. Esa prueba consiste en un test de cultura general y en que el aspirante presenta un proyecto de carácter social.

Una vez superado el proceso de selección, fue la Princesa Leonor la que eligió el colegio galés. “Esto es como unas oposiciones, apruebas y luego pides destino, pero puede no haber plaza”, explica Fraguas. En este caso sí que había plaza en Gales, “porque es uno de los colegios más grandes que tenemos, con capacidad para 360 alumnos”.

Berta Fraguas reconoció que “evidentemente supone alegría y es un honor” que la Princesa de Asturias estudie en uno de sus centros, “pero que también es importante que se vea el resto de alumnos, formado por chavales de todos los sectores socioeconómicos”. “Puede haber un refugiado sirio, un norteamericano de familia acomodada o el hijo de un campesino senegalés”, explicó Fraguas para dejar claro que “en lo único que somos elitistas es en valores”. “Nosotros buscamos alumnos con inquietudes, no queremos a los que tengan un expediente repleto de matrículas de honor y luego no tengan una inquietud social. No discriminamos por nada, pero tampoco por tener dinero”, insistió la directora en España de Colegios del Mundo Unido que concluye asegurando que la elección de la Princesa Leonor, “será muy bueno para ella y para el país”. También podría serlo para una Fundación que se nutre de aportaciones de empresas y particulares para así poder mantener un ambicioso programa de becas.

Zarzuela también recalcó este aspecto, “los estudiantes son seleccionados en atención al mérito” y “su condición económica no es determinante”, ya que en todo el mundo el 75 por ciento de alumnos tienen algún tipo de beca.