“La sensación de tocar con público en estos momentos es muy conmovedora”

El pianista ruso Denis Kozhukhin recibía hace tres días una llamada desde Oviedo. La Orquesta Sinfónica del Principado le reclamaba para interpretar hoy y mañana el “Concierto en la menor, op. 16” de Grieg. Hoy estará en el Jovellanos de Gijón (19.30 horas) y mañana, viernes, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo (19.00 horas). El concierto se enmarca dentro de “Iviernu III” de la Sinfónica asturiana y cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. Las entradas cuestan 10 y 15 euros.

–No es la primera vez que trabaja con la OSPA.

–No. He estado más veces y ha sido una experiencia muy buena. En la OSPA tengo amigos de mi etapa de estudio en el Conservatorio Superior Reina Sofía de Madrid.

–Ha sido todo un poco precipitado. Le llamaron con tan solo tres días para sustituir a su colega Vadym Kholodenko.

–Sí, fue todo muy rápido, pero estoy encantado. Es realmente increíble lo que están haciendo en España, me quito el sombrero. En toda Europa están cerrados los teatros y en España se sigue luchando. Cuando les comenté a algunos compañeros que me iba a tocar a Asturias, estaban convencidos de que era en “streaming” y les expliqué que no, que se guardaban todas las medidas de seguridad y tocábamos con público. La sensación es muy conmovedora.

–¿Qué me dice del concierto de Grieg?

–Cuando te llaman y te dicen que tienes que aprenderte un repertorio en tres días es complicado, pero este es uno de los conciertos que, si me despiertas en plena noche y me dices que me ponga a tocarlo, puedo hacerlo. Es de mis preferidos y las orquestas suelen disfrutar mucho.

–Usted destaca en la pasión y emoción que pone en sus interpretaciones.

–Si eres músico o artista no puedes evitar introducir cosas personales cuando tocas. El balance entre lo que está en la partitura y lo que tú sientes es muy fino. A veces tus propias emociones pueden molestar. En realidad se trata de que cada concierto sea único. La interpretación es un proceso muy vivo y si tocas diez veces el mismo concierto en la misma sala tiene que sonar distinto.