“Hasta que no me cierren el último teatro del país, voy a estar dando la paliza”

¿Cómo le trata el público asturiano?

Les debo de gustar mucho, porque ayer echamos cuentas y en los últimos cinco años he venido unas once veces a Asturias. Yo creo que es el sitio en el que más he tocado de toda mi vida. No sé si es casualidad o que tengo un carácter asturiano y que también soy de buen comer. Aquí estoy a gusto y tengo buenos amigos.

–¿Por qué esta gira?

–Después de una gira monstruosa con “Marea” en 2019 no tenía pensado hacer nada, pero llegó este asunto y tengo un entorno que estaba comiendo piedras, y así por lo menos doy trabajo a seis personas. Llevamos tres meses y estamos llenando los teatros.

–¿Qué daño está haciendo la pandemia a la cultura?

–Siempre ha sido duro, siempre somos los últimos. Como la prostitución, todo el mundo acude a ella cuando aprieta, pero después nadie reconoce haber estado allí. Tiran de los titiriteros cuando hay situaciones en las que hace falta alegría, pero después... Pero no me voy a hacer la víctima porque ahora todo el mundo está igual, es un golpe mundial verdadero.

–¿Son seguros los teatros?

–Creo que se está haciendo bien. No se ha dado ningún brote en ningún teatro, las producciones son impecables y nos tienen arrinconados. Que pase cualquiera a ver un espectáculo a un teatro. Creo que quizás en la fila de congelados del Mercadona o en el metro de Madrid habría que mirarlo un poco más.

–¿Habrá pronto un nuevo disco de “Marea”?

–Estamos trabajando en él. Los fines de semana estoy con esto y entre semana preparando un disco nuevo.

-¿Cuándo saldrá?

Pues no lo sabemos. Nosotros nunca hacemos planes y muy bien que nos viene para esta situación.

–¿Sería posible un concierto de Marea con distancias?

–Hasta que no le pueda chupar la axila al que esté sudando a mi lado no pienso tocar en directo. Una cosa son los acústicos pero un concierto de rock con la gente sentada y sin chupar sin fumar... no lo concibo. No vamos a denigrar al rock and roll le tengo mucho respeto es como la madre.