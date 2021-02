“La fabada vegana es una aberración, ¿y el cachopo?, cambiemos de acera”

–Acaba de publicar “Oda a la fabada”. ¿No sería mejor una elegía? Ha sido asesinada por el cachopo.

–Y por la fabada vegana, una aberración que vi en un restaurante cerca de Las Caldas que cerró, con toda justicia. El cachopo parece para que los murcianos que vienen coman por 30 euros la familia entera. Ferran Adrià dijo la pijada de que es como una croqueta.

–¿Qué tal evoluciona la fabada?

–Bien. Ha ido hacia lo más light y con faba del año, como hacen en Prendes y yo mismo para prepararla con almejas, con calamares, con pulpo. La hegemónica es la canónica, la de la copla: “Adiós, plaza del Fontán, / consuelo de mi barriga, / donde por tres reales daban / fabes, tocín y morcilla”.

–¿Y el cachopo, qué?

–Cambiemos de acera.

–¿Recuerda la fabada más rica que comió?

–Sí, me la prepararon unos amigos en París. Una anécdota: Melquíades Álvarez invitó a comer fabada a Julio Camba en su casa de Gijón. Meses después, Melquíades le preguntó si la recordaba y Camba, llevando la mano al estómago, dijo: “Todavía la tengo aquí”.

–¿Cuándo comió fabada por última vez?

–No hace mucho. No soy mal cocinero. Soñé con tener restaurante cuando estaba subido de revoluciones.

–¿De qué revoluciones? Usted fue comunista.

–Hablo de revoluciones de coco, pero también viví los años en que todos éramos más melenudos y progres y esperábamos conquistar el cielo. Ahora somos menos melenudos, desafortunadamente, y hemos dejado el cielo para otro lado. Las filias de ayer son las fobias de hoy. Estuve en el PCE y después leí, creo que a Bergamín, que lo peor del comunismo es lo que viene después. Es terrible.

–¿Cuándo quería poner el restaurante?

–Hace 20 o 30 años. Mi carta rescataba recetas antiguas. Tengo libros escritos sobre la alimentación y la cocina y conozco relativamente bien la árabe, la marroquí, la francesa y la belga. Hay un plato belga, el waterzoi, que es el precedente del manjar blanco árabe que, si le quitas la carne, es el precedente del arroz con leche.

–Que nos gusta tanto.

–Porque los asturianos somos muy golosos, pero los valencianos se llevan las manos a la cabeza de que se le ponga leche al arroz.

–¿Dónde iba a ser el restaurante?

–Al lado de una casa con panera que tenía en Nava, que me dolió vender. Empecé a cocinar de niño, mirando a mi madre y por satisfacción personal. Cuando preparaba oposiciones me levantaba a las 6 de la mañana, y a las 8, después de terminar un tema o dos, cocinaba por gusto. Me relaja. Inventé 30 platos. Otros son plagios. Cuando comía en un restaurante de postín intentaba reproducir la receta en casa. Tengo mi variante de la tortilla deconstruida.

–¿Cómo es?

–Los ingredientes van aparte y se sirven en una copa en este orden: patatas paja, cebolla caramelizada, la yema encima y un minuto en el microondas. La yema queda melosa y solo hay que revolver.

–¿Hace falta la cebolla?

–Sí, a los que les gusta sin cebolla son un poco pijinos.

–¿Por qué estudió Filosofía?

–Soy de familia modesta y era lo que había más cerca. Mi padre era enfermero y barbero, y mi madre, ama de casa. Tengo una hermana que vive en Sama. Vine a estudiar a una pensión en San Lázaro y volvía a Sama los fines de semana en El Carbonero. Me hubiera gustado ser médico o filósofo, pero fui muy feliz en la profesión y no era mal profesor. Cuando me jubilé echaba de menos a los alumnos, no a los compañeros, que eran infumables. Me gustaba dar clase en movimiento, pero al final aculaba en la mesa.

–Llegó a Madrid en 1980, la ciudad en que se jubiló un año antes de volver a Asturias, en 2013. Fue su base. ¿Por qué?

–Me atraía la ciudad. Fue un chasco: es ruidosa y sucia. Desde Oviedo piensas en los museos, en el teatro y en las conferencias y luego no sales del barrio. Mi amigo Elías García Domínguez me preguntó qué tal en Madrid y yo le contesté: Madrid me queda muy grande y Oviedo, muy pequeño. Me replicó: “Quédate en Venta de Baños, que es la mitad de camino”. Era mi hermano y mi padre. Me enseñó todo el Prerrománico asturiano. En el último barrio donde viví, La Latina, había cordelería, una tienda de sostenes para gordas y una pequeña colonia de gitanos que eran testigos de Jehová y cuando empezaron a llegar los chinos se convirtió en un monocultivo.

–¿Por qué viajó tanto?

–Por concursos del Ministerio de Educación. Llegué a París en 1986 como director de la sección española de un liceo. Estuve incómodo y me fui al año. Luego fui a Marruecos a dar clase en la Facultad de Letras, de 1989 a 1991, y en Bruselas fui a la Escuela Europea, creada para los hijos de funcionarios de la UE. Solo tuve un hijo de conserje, todos lo eran de altos cargos. Estuve de 2002 a 2011.

–¿Por qué volvió a Oviedo?

–La tierra de uno tira y le daba el corte de manga a Madrid, grande y sucia.

–¿Y no lo es París?

–En París viví cerca de Versalles, en Saint-Germain-en-Laye. Iba en coche a París y aparcaba enfrente de Notre-Dame. Ahora es una macromadrid al cubo.

–¿Qué tal en Casablanca?

–Cojonudo. Ganaba cuatro veces más que aquí por seis horas de clase, coleccionaba antigüedades, tuve alguna novia...

–¿Cuándo se divorció?

–En 1981. Los dos hijos que tuvimos viven en Madrid. Ella es psicóloga, tiene 50 años, vive en El Escorial y tiene un niño, Niko, aficionado a los bonsáis. Mi hijo nació en 1974 y tiene una pequeña empresa de informática.

–¿Por qué vino a Oviedo?

–La decadencia ha hecho a Sama deprimente respecto a la llena de vida y riqueza de mi infancia. En Oviedo pensaba recuperar a los amigos. Lo logré en parte: algunos se murieron y otros, tristemente, no los he podido recuperar.

–¿Qué tal le va la vida?

–Bien. Soy un escritor dominguero, reescribo, peleo con el ordenador, camino con mi amigo Pascual Sixto, que fue presidente de Du Pont. En casa siempre cocino yo... Llevo 16 años con mi novia, Marisún San Miguel, que tenía una tienda de delicatessen en la calle Marqués de Teverga. Cocinar es mi territorio. Tengo 4 mandiles y ella ninguno. Yo cocino y bromeo con regalarle un barril de Fairy.