La viróloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Margarita del Val no ve razones para pensar que este verano nos libremos de los contagios todavía. Pide a Salud Pública que estudie a los vacunados y a los políticos medidas más estrictas.

–¿Llegaremos en verano a la inmunidad de rebaño?, estamos esperanzados...

–No se puede hablar todavía de inmunidad de rebaño, no se por qué se está esperanzado porque hace falta la vacuna que proteja a parte de la población más vulnerable, y también a los no vacunados porque haya menos virus circulando, pero no sabemos si alguna de las vacunas va a disminuir la cantidad de virus circulando.

–¿Acabaremos controlando al virus?

–Sí, pero igual solo en los que se vacunen. Casi cada mes llegan nuevas vacunas y lo controlaremos, pero no sé cuándo. Está claro lo que saben hacer las vacunas, protegen del sufrimiento, pero no conocemos la posibilidad de contagiar. En estadios preclínicos, con animales, se les vacunaba y se les infectaba, y no tenían enfermedad, pero multiplicaban el virus y quizá pueda ser contagioso. No sabemos si hemos logrado convertir a los vacunados en resistentes totales o en asintomáticos contagiosos.

–¿Qué sugiere entonces?

–Si los vacunados son asintomáticos-contagiosos es fantástico para ellos, pero de inmunidad colectiva nada, porque así el virus sigue descontrolado. Lo importante es que se hagan buenos estudios por Salud Pública de los vacunados y que se vacune cuanto antes a los que se pueden morir, es lo fundamental.

–¿Cómo se explica que en plena vacunación sigamos con cifras escalofriantes de muertes?

–Las muertes llegan con dos semanas de retraso con respecto al pico de contagios, pero sí, estamos casi en niveles de la primera oleada. Al virus no se le ve y es más grave, no es como una inundación que se ve claramente.

–¿Con qué vacuna se quedaría?

–Cuantas más mejor. Son muchas las razones para tener más vacunas y seguir con la investigación. Si alguna baja la eficacia y es más leve lo firmamos en lugar de la hospitalización, UCI y muertes. Con una única tecnología de repente pueden faltan reactivos o dosis. Mejor que haya distintas tecnologías con distintos reactivos. Siempre hay un nicho (grupo poblacional) para cada tipo de vacuna.

–¿Debería España comprar la vacuna rusa?

–Los datos de publicación son sólidos, con un diseño inteligente, segura y eficaz. Lo que tiene que ocurrir es que las agencias de evaluación puedan valorarla, y para eso Rusia tiene que enviarla y tener plantas de producción en la UE. El nivel de exigencia de la agencia europea del medicamento es 2.000 veces superior a cualquier publicación científica.

–¿Qué le falta a la del CSIC, por qué tarda?

–Hay cosas que no se pueden improvisar. No había dónde hacer experimentos con animales con un nivel de seguridad alto y pocos animales en el mundo valen para los ensayos preclínicos. Eso es una ventaja porque incluso cuando no conocíamos el virus ya teníamos cuatro modelos de animales para ensayar antivirales y vacunas, por los antecedentes del SARS sobre todo. Por las limitaciones no eres preferente como país y vamos más despacio.

–¿Cree que de esta aprenderemos?

–Siempre ha habido pandemias, pero la capacidad de transmitir este virus es muy superior. Esperemos al menos aprender de países como Nueva Zelanda y Australia que sabían qué hacer para prevenir. Se podrían tomar medidas más estrictas, no se por qué no se hace. Sabemos que la incubación es de 1 a 10 días, y si lo cumpliéramos a rajatabla los contagios serian poquísimos, estamos fastidiados diez días pero se controlaría. Si se es contacto y en el día 5 la prueba da negativa hay que seguir en aislamiento, pero los médicos no lo tienen en el protocolo y las empresa no lo toleran, no dan la baja laboral.

–¿Y la PCR antes de volver al trabajo?

–Merece mucho más la pena exagerar al principio con pruebas en lugar de rizar el rizo y tras diez días hacer PCR cuando ya no se es contagioso. No deberían dar altas en el quinto día, por la propia dinámica del virus.

–¿Esperamos más cepas?

–Sí, porque el virus varía, diez veces menos que la gripe pero varía.

–Importa que un solo mayor no se vacune en una residencia?

–Sí importa porque no se sabría si está empezando un brote. Las vacunas son muy seguras.

–¿Y los colegios, son seguros?

–Los centros escolares y empresas con normas bien claras que las respetan están seguros, pero en la hostelería en concreto es muy difícil porque te quitas la mascarilla.