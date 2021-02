La “ley Zerolo” contempla multas de hasta medio millón de euros por discriminación

El grupo parlamentario socialista presenta hoy para su debate en Congreso Diputado su ley para la igualdad de trato, conocida como “ley Zerolo”, en recuerdo del dirigente socialista que la planteó en 2008 y que falleció en 2015.

El texto del PSOE explica que “la finalidad de la propuesta es que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual o expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La ley se centra en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y el de la vivienda.

Se trata pues, de legislar, y por tanto poder sancionar, actitudes no incluidas en el Código Penal. Existe el delito de odio y no dejar entrar a un negro o un gitano en un local puede ser castigado con penas de prisión. Pero hay actos discriminatorios que no se incluyen en el Código Penal y no reciben sanción.

La propuesta incluye multas que van desde los 300 hasta los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad

Es lo que pretende el PSOE, poder sancionar esas actitudes. Para ello su propuesta incluye multas que van desde los 300 hasta los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad: las leves entre 300 y 10.000 euros, las graves entre 10.001 y 40.000 y las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros.

Otro aspecto importante, y así lo resalta el Secretariado Gitano, es que se reconoce la llamada “inversión de la carga de la prueba”. Eso supone, a grandes rasgos, que debe ser el demandado el que demuestre que no ha habido discriminación. En el caso del gitano al que le prohíben entrar en un local. La ley, al contemplar penas de cárcel, es muy garantista con el demandado por lo que las pruebas deben ser muy concluyentes. Para estas sanciones administrativas, no se invertirá esa carga de prueba.

Otra novedad es la creación de una “Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación”, un organismo independiente que contará con recursos de la administración pública, y que podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación.

La propuesta del PSOE ha supuesto un enfrentamiento con sus socios de Gobierno. Unidas Podemos mantiene que los socialistas les han dejado de lado.