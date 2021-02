“En esta obra la mujer es como el galán, ella decide y escoge”

La compañía asturiana “A66” estrena este viernes en el teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, gracias a una de las ayudas del programa de artes escénicas del Principado, su espectáculo “Abre el ojo”. Es una de las obras de Francisco Rojas Zorrilla, uno de los dramaturgos más destacados del siglo XVI I , dirigida por Francisco Pardo. Se trata de una obra en verso actualizada y ambientada ahora en Gijón, que refleja una trama de humor y amor, con un importante trasfondo feminista, recuerda el director.

–¿Cómo se actualiza a Zorrilla hoy en día para llevar a la gente al teatro?

–No ha sido una tarea difícil, porque es un tema que sigue siendo bastante actual a pesar de estar escrito en la época en la que fue escrita. Lo que me gustó de la obra es que el papel de la mujer es totalmente diferente a como normalmente lo tratan los clásicos. Habitualmente aparece una mujer supeditada a lo que quieren los padres o los galanes de ellas.

–¿Qué hace diferente esta obra?

-En esta obra las mujeres tienen la misma capacidad decisión y el mismo tipo de vida que los galanes, sobre todo la protagonista. Y eso es algo que llama mucho la atención.

–El final no es nada convencional para la época...

-Es otra de las cosas que hace esta obra diferente: no hay un “Deus ex machina” como suele haber en los finales de los clásicos, donde el galán se casa con la dama, el segundo galán se casa con la segunda dama... Aquí acaban todos cada uno por su lado, que es algo que está genial. Y también tenemos que resaltar que es una comedia muy, muy divertida, un enredo amoroso que realmente entretiene.

–Y está escrita en verso.

-Es un verso fácil de entender, fácil de sobrellevar. No tenemos por qué tener miedo a una obra en verso si está bien tratado. No hay monólogos muy extensos, se hace muy fácil de digerir.

–¿Por qué esta obra?

–Hay un componente emocional muy importante, es una de las primeras obras que hice en teatro y la quise revisitar. La he puesto en Gijón, porque originalmente tiene muchas localizaciones en la capital, habla de muchos barrios de Madrid, y la hemos puesto aquí y creemos que está muy lograda.

–¿Tiene todos los ingredientes para pasar un buen rato?

–Creemos que sí, porque es una comedia de enredo con personajes muy dispares y los actores están muy bien. Es una obra muy ágil, no se estanca en situaciones complicadas, sino que es ágil y variada, incluso hay una lucha de armas. Además le hemos dado una estética atemporal, no la hemos situado en el Siglo de Oro, sino que la hemos llevado a la estética del “Steampunk” de finales del siglo XIX, con referencias a la máquina del vapor y los engranajes, porque el estilo del movimiento escénico lleva a que una acción desata otra acción, y le iba muy bien. Al fin y al cabo es una temática intemporal, al igual que el amor.

–Y con un componente feminista...

–Lleva un mensaje muy feminista, el galán no es el que tiene todos los derechos, sino que se ve rechazado continuamente por la dama. Es ella la que tiene varios amantes y elige en función de lo que le apetece. El final nos gusta mucho y lo hemos mantenido muy fiel: cada uno por su lado, si no me convienes, cada uno por su lado.