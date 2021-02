El asturiano que vivirá los "siete minutos de terror" del aterrizaje en Marte: "El viaje ha sido tranquilo pero lo peor está por llegar"

“El viaje ha sido muy tranquilo, pero lo peor está por llegar”. El ovetense Tirso Velasco, jefe de proyecto MEDA (analizador dinámico del ambiente de Marte), para la multinacional Airbus en España, pasará esta noche lo que la propia NASA ha calificado como “siete minutos de terror”. Un pedazo del trabajo que este asturiano ha desarrollado durante años aterrizará esta noche sobre la superficie de Marte.

Relacionadas Un asturiano lidera el equipo que ayudará a medir el tiempo que hace en Marte

La misión, del llamado Perseverance, tiene como objetivo buscar vida en el Planeta Rojo. Los siete minutos son los que transcurrirá desde que la nave no tripulada entra contacto con la atmósfera marciana a 20.000 kilómetros por hora hasta que se posa suavemente sobre la superficie. Esa delicada maniobra tendrá lugar aproximadamente a las diez de esta misma noche. Atrás quedan siete meses de viaje y 470 kilómetros recorridos desde que la misión Mars 2020 despegó desde la base de Cabo Cañaveral en Florida (Estados Unidos). Y son de terror porque durante esos minutos se perderá todo contacto con la nave hasta su aterrizaje. Serán siete minutos sin noticias de Marte.

“Un escudo térmico protegerá al rover (el vehículo que tomará tierra marciana) de temperaturas extremas de hasta 1.300 grados centígrados, se desplegará un paracaídas supersónico de 20 metros de diámetro, y en la fase final una grúa suspendida en el aire por retrocohetes depositará el vehículo en la superficie”, explica el ingeniero aeroespacial ovetense, “toda esta secuencia es autónoma, sin posibilidad de intervención y sin que tengamos noticias del resultado hasta que se haya completado después de esos siete minutos”.

El objetivo del Perseverance será el de buscar trazas de vida pasada o presente en el entorno del cráter Jezero, que hace millones de años estuvieron cubiertos por agua, en una zona donde desemboca un río. “Probablemente el momento estelar de la Misión, será cuando un pequeño helicóptero se convierta en el primer objeto en volar en un planeta distinto de la Tierra”, señala Velasco.

Y agrega: “Pero quizás el elemento más novedoso a bordo sea el sistema de recogida de muestras, Perseverance será capaz de seleccionar y almacenar material de la superficie de Marte en pequeños tubos, que serán recogidos y puestos en órbita marciana por una misión posterior, y para más tarde ser llevados a la Tierra en una tercera etapa”. Se trata de una estrategia conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea, a la que se ha bautizado como Mars Sample Return (Retorno de Muestras de Marte), que ya está en fase de desarrollo. Cuando las muestras lleguen a la Tierra y puedan ser estudiadas a fondo podrá tenerse evidencia de si hubo o hay vida más allá del Planeta Azul.

El trabajo de Tirso Velasco ha sido esencial en la misión. El Perseverance va equipado con un instrumento desarrollado en España, por el equipo que el investigador lidera. “Se llama MEDA (Mars Environmental Dynamic Analyzer – Analizador Dinámico del Ambiente de Marte), y se trata de una estación meteorológica para determinar los parámetros fundamentales de la atmósfera y entorno marciano. En otras palabras, va a medir y caracterizar el tiempo que hace en Marte en los próximos años”, explica, “esta información es importante no solo para los científicos que estudian el clima del planeta, sino también para preparar las condiciones para una posible misión tripulada en el futuro. Es además fundamental para la operación de otros instrumentos, especialmente para el despliegue del helicóptero”.

No es la primera vez que tecnología española llega a Marte. Velasco resalta que: “En 2012 se lanzó el Rover Curiosity, que lleva a bordo otra estación meteorológica, REMS, precursora de MEDA, desarrollada en España. Y en 2018 se envió a Marte la Misión InSight, que llevaba en su instrumentación sensores de viento y temperatura de REMS que no volaron en Curiosity, con el nombre de TWINS. Ambos instrumentos, REMS y TWINS, siguen funcionando y enviando datos desde entonces”. Son casi diez años en los que la tecnología “made in Spain” lleva explorando la superficie de Marte. Y lo continuará haciendo si “sobrevive” a los “siete minutos de terror”.