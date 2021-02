Escena Asturias, la patronal del teatro profesional en el Principado, celebra el compromiso del Gobierno regional con los sectores más castigados por las restricciones sanitarias. Y es que el Principado abrió este pasado martes el plazo para que los autónomos y pequeñas empresas puedan acceder al fondo antipandemia (45 millones en general y 3,5, para las artes escénicas).

“Deseamos que estos fondos que se van a destinar a la cultura se gasten al completo y se use para contratar funciones”, advierte la asociación a través de un comunicado. Y es que, aclara, “al último fondo de rescate se destinaron alrededor de 3 millones de euros y sólo se gastaron 1.008.500 euros en 628 ayudas. Es decir, sobró mucho dinero que no llegó al sector cultural y, por lo tanto, esa línea de ayudas no fue todo lo eficaz que requerían las circunstancias”.

Resumen su aplauso a la nueva edición de los fondos con estas palabras: “Consideramos fundamental ayudas como estas, destinadas al mantenimiento de las estructuras, pero creemos que se debe reforzar también tanto la creación cultural como la exhibición”, señalan. Sin embargo, aseguran, durante el último trimestre del año pasado se perdió una oportunidad: “Si los 2 millones de euros que sobraron en la anterior convocatoria se hubieran destinado a exhibición dentro del Principado de Asturias no sólo hubiéramos mejorado la situación de gran precariedad que vive el sector cultural desde hace un año, sino que también haríamos que ese dinero llegase a los trabajadores por cuenta ajena al generar empleo y, además, dotaríamos a la ciudadanía de toda Asturias de una programación cultural mayor y que consideramos más necesaria que nunca en las circunstancias actuales”.

El sector cultural en el Principado de Asturias vive en la cuerda floja desde hace algunos años, sobremanera, desde que se decidió la disolución del Circuito Profesional de Teatro. Fue el anterior Viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez. La desaparición del órgano que registraba las relaciones entre la administración regional (principal cliente de las compañías) y los profesionales no tuvo recambio efectivo hasta ayer mismo: con el nuevo y disminuido circuito (195.000 euros).